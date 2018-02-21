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Певец Евгений Осин попал в страшное ДТП

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Евгений Осин

ФОТО: официальный сайт Евгения Осина

Певец Евгений Осин попал в аварию, он разбился во время прохождения курса реабилитации в Таиланде. Осин не справился с управлением мотоцикла и получил перелом ребер. 

Впрочем, к медикам обращаться артист не стал. А они утверждают, что травма может оказаться смертельной, если задеты внутренние органы. Вернувшись в Россию, Евгений совершенно перестал выходить из квартиры, и многие считают, что у него снова запой. Когда к нему вызывали врачей: Осин упал и получил еще один перелом. Медики застали его в состоянии алкогольного опьянения, пишет 7d.org.ua.

 

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