Певец Евгений Осин попал в страшное ДТП

Впрочем, к медикам обращаться артист не стал. А они утверждают, что травма может оказаться смертельной, если задеты внутренние органы. Вернувшись в Россию, Евгений совершенно перестал выходить из квартиры, и многие считают, что у него снова запой. Когда к нему вызывали врачей: Осин упал и получил еще один перелом. Медики застали его в состоянии алкогольного опьянения, пишет 7d.org.ua.