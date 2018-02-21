Проститутка рассказала об особенностях своей напряженной работы и бухгалтерии

Жительница Великобритании Кири Редфилд работает проституткой и считает себя честным бизнесменом. Она зарегистрировала фирму, исправно платит налоги и считает себя добропорядочным гражданином, пишет The Sun.

Ее биография начиналась обычно. Она хорошо окончила школу, выучилась на медсестру, работала на фабрике. Но после 20 лет поняла, что хочет работать в секс-индустрии.

Чтобы стать привлекательнее, она сделала себе силиконовую грудь. Редфилд гордится, что ей удалось сняться в порнофильмах, и ее изображения украшали обложки дисков с фильмами для взрослых. Сейчас у Редфилд своя фирма, о своих доходах она отчитывается перед налоговыми органами. Сам бизнес состоит в обслуживании клиентов в автофургоне, которых за вечер бывает до тридцати.

Редфилд старается не ограничивать спектр предоставляемых услуг какими-то рамками. На фургоне она путешествует по стране в поиске клиентов. Муж Кири Редфилд относится спокойно к занятиям жены. У них две собаки и 11 кошек. Редфилд говорит, что счастлива иметь хороший заработок и помогать животным, пишет Lenta.