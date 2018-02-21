Фото: девушка из Праги изуродовала себя в погоне за внешностью Барби

С 16 лет девушка трансформирует лицо и фигуру в погоне за «идеальным» телом. В подростковом возрасте Габриэла нарастила волосы и ресницы, сделала татуаж и увеличила губы. Достигнув совершеннолетия, она изменила естественный третий размер груди на седьмой. Чешка не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем планирует удалить несколько ребер, вставить ягодичные импланты и еще больше увеличить грудь, пишет Lenta.

В коллекции Габриэлы около 300 кукол Барби. «С детства меня вдохновляют не только куклы, но и «живые» Барби. Я не верю в естественность, сейчас ее нет нигде», — заявила Габриэла.

A post shared by Gabriel Jirackova Official (@lolotabella) on Nov 11, 2017 at 4:33am PST

На негативные комментарии в социальных сетях девушка отвечает, что с только с такими лицом и фигурой она может чувствовать себя уверенно и не призывает своих подписчиков копировать ее образ жизни. «Обычно я трачу около четырех часов на сборы. Жить с моей внешностью непросто. Мое тело требует огромных финансовых, физических и ментальных затрат», — рассказала она.

A post shared by Gabriel Jirackova Official (@lolotabella) on Jan 29, 2018 at 2:58pm PST