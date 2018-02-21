Четыре признака того, что ваш брак обречен, по мнению свадебного фотографа

1. Один из брачующихся не хочет позировать

«Однажды, на заре моей карьеры, меня ангажировал на свадьбу жених, причем по телефону, — предается воспоминаниям фотограф Роб Грир из Лос-Анджелеса. — Когда я приехал на свадьбу, невеста зыркнула на меня и, ткнув в объектив, сказала: «Не смей направлять на меня эту чертову штуку». Они развелись через три месяца». Разумеется, история не обязательно должна быть настолько драматичной. Но если один из молодых не хочет фотографироваться, строит рожи или разбил фотографу глаз, это верный признак, что ему не нравится происходящее.

2. Молодые не могут сойтись в вопросе цены фотографий

«Деньги — важная часть каждого брака, и часто именно они виноваты в том, что союз распался», — убежден Карлос Джей Осорио, фотограф из Майами. Его опыт говорит о том, что если пара ссорится уже на этапе выбора фотографа и стоимости фотографий, то и в дальнейшей семейной жизни у них будут конфликты финансового характера.

3. Молодожены злобно подшучивают друг над другом во время фотосессии

Показывают язык, дают пинка, просят сфотографировать их так, будто жених тянет невесту за волосы. Все это пара может преподносить как шутку, но Роб Грир уверен, что это реальная, но подавленная взаимная ненависть. «За свою карьеру я снял больше тысячи свадеб и уверяю вас, что, если молодожены злобно подшучивают друг над другом, в реальной супружеской жизни все будет только хуже».

4. Молодые мало времени проводят вместе во время свадьбы