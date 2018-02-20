Страшно поверить: молоденькая эстонская певица Грете Пайя увеличила грудь?

Читатели портала Elu24 прислали несколько снимков, которые якобы подтверждают, что 22-летняя местная певица решилась на увеличение груди. Сотрудники портала решили разобраться в вопросе и сравнили фотографии Грете Пайи за разные годы.
Письма «доброжелателей» в эстонскую редакцию приходили неоднократно, в них описывалось, как бюст певицы неожиданно вырос, и как на многих общественных мероприятиях девушка фотографировалась с руками, скрещенными на груди, или же маскировалась от фотографов объемными меховыми жилетками.
Elu24 пытался несколько раз связаться с Грете Пайей, чтобы задать вопрос об увеличении груди в лоб. Но певица не отвечает ни на письма, ни на звонки связанные с этой темой. Поэтому остается только сравнивать снимки разных лет, чем, впрочем, эстонские СМИ и занимаются.