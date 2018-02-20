среда, 21 февраля 2018 г.
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  • Страшно поверить: молоденькая эстонская певица Грете Пайя увеличила грудь?

Страшно поверить: молоденькая эстонская певица Грете Пайя увеличила грудь? ФОТО

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ФОТО: Instagram

Читатели портала Elu24 прислали несколько снимков, которые якобы подтверждают, что 22-летняя местная певица решилась на увеличение груди. Сотрудники портала решили разобраться в вопросе и сравнили фотографии Грете Пайи за разные годы. 

Письма «доброжелателей» в эстонскую редакцию приходили неоднократно, в них описывалось, как бюст певицы неожиданно вырос, и как на многих общественных мероприятиях девушка фотографировалась с руками, скрещенными на груди, или же маскировалась от фотографов объемными меховыми жилетками.

Elu24 пытался несколько раз связаться с Грете Пайей, чтобы задать вопрос об увеличении груди в лоб. Но певица не отвечает ни на письма, ни на звонки связанные с этой темой. Поэтому остается только сравнивать снимки разных лет, чем, впрочем, эстонские СМИ и занимаются.

Грете Пайя в Киеве в 2016 году:

ФОТО: Erakogu

А это фото, которое Грете Пайя добавила в свой Instagram в декабре 2017 года:

 

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on

Здесь Грете на галавечере EMA в 2017 году:

ФОТО: Erakogu

А это на EMA 2018:

 

A post shared by Grete Paia (@gretepaia) on

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