Пользователи соцсетей высмеяли форму конькобежцев США: смотрите фото!

Производитель олимпийской формы Under Armour объяснил, что выделенная серым ткань костюма олимпийских спортсменов сделана из специальных материалов, которые снижают трение бедер.
"Как они придумывали форму? "Дизайнер 1: "Она должна подчеркивать атлетическую форму и элегантность спортсменов". Дизайнер 2: "Не забыть сделать паховую часть серой!" Дизайнер 1: "Отличная идея, коллега!" Так, что-ли?", - потешаются пользователи в Twitter.
"Так кто же придумывал форму конькобежцев США? Этот проблеск на промежности кажется не к месту...", - пишет пользователь Twitter Сара Хаскинз.
"Я не понимаю форму конькобежцев США. Светло-серый на промежности и внутренней части бедер спортсменов мне кажется странным", - пишет пользователь Twitter Мишель Уэндк.
Американский бренд Under Armour, ответственный за производство формы для олимпийцев, объяснил происхождение этой идеи. Он ответил и за себя, и за олимпийцев.
"Эта часть костюма сделана из ткани Armour Glide — супергладкого материала, который, снижает трение до 65%. Спортсменам нравится их внешний вид, они получают комплименты от участников Олимпиады из других стран", - оправдался представитель Under Armour.