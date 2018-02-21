Гороскоп на 21 февраля: кому сегодня следует быть осторожнее

Дева

Жизненный потенциал снижен, настроение Дев будет переменчивым. Представителей этого знака может раздражать любая мелочь, и поладить с ними смогут лишь очень терпеливые и понимающие особы. Постарайтесь найти применение своим творческим способностям, приступите к реализации тех идей, которые посещали вас в последнее время – скука вам противопоказана.

В поездках, особенно дальних и долгих, могут возникнуть серьезные неприятности. Выход из сложного положения удастся найти довольно быстро, однако это может быть связано с весьма значительными расходами. Новые знакомые охотно предложат вам помощь – нет причин отвечать им отказом.

Весы

День принесет немало хлопот и тревог. На отношениях с родственниками не лучшим образом сказывается влияние негативных тенденций. Возможны серьезные споры, разногласия, преодолеть которые будет почти невозможно. Вы слишком многого ждете от окружающих, а сами крайне неохотно идете на уступки, чем и провоцируете конфликты.

Любимый человек найдет способ сгладить острые углы, но питать надежды на стремительное улучшение романтических отношений не стоит. Развлекательные поездки вряд ли порадуют вас, да и посещение увеселительных заведений произведет скорее негативное впечатление. Следует позаботиться о здоровье, поскольку жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению.

Скорпион

Для влюбленных Скорпионов этот день будет очень сложным. Дело в том, что чувства и привязанности представителей данного знака проходят период трансформации, к тому же весьма болезненной. Постарайтесь разобраться в собственных желаниях, не позволяйте никому, даже самым близким людям, манипулировать вами, отдавать распоряжения и приказы.

Этот день можно посвятить исполнению собственных желаний; побалуйте себя приятным времяпрепровождением, общением с интересными особами, приобретением приятных вещиц. Следует быть внимательнее к мелочам – любое малозначительное обстоятельство может натолкнуть вас на интересные идеи.

Стрелец

Ваши поступки и высказывания вряд ли придутся по душе близким. Появится немало поводов для разногласий, велика вероятность ссор с членами семьи и любимым человеком. Вы не всегда отдаете себе отчет в том, что обижаете тех, кто вам дорог; постарайтесь, по крайней мере, не упорствовать в своих заблуждениях, вовремя признавать ошибки и идти на уступки.

Многим представителям знака придется не только изменить свои ранее составленные планы, но и отказаться от привычных способов проведения досуга. Необходимость приспосабливаться к обстоятельствам порождает появление новых интересов и увлечений. Возможно получение важных известий, которые заставят вас отправиться в дорогу или сменить место жительства.

Козерог

День сложный, и только особое, лишь Козерогам присущее спокойствие поможет представителям этого знака преодолеть все возникающие трудности и сохранить хорошее настроение. Ваша способность с юмором относиться к любым неприятностям производит неизгладимое впечатление на окружающих. Люди тянутся к вам, повышается вероятность новых знакомств.

Не нужно выходить за привычные рамки, чтобы получить приятные эмоции, побаловать себя яркими впечатлениями. Осторожность будет полезной и в отношениях с членами семьи, которые сегодня как будто нарочно раздражают и обижают вас. Не позволяйте конфликтам затянуться, старайтесь как можно раньше найти пути к примирению.

Водолей

День будет неприятным и даже опасным для тех кто находится вдали от дома. Старайтесь не иметь дела с малознакомыми людьми, а при необходимых контактах избегайте фамильярностей. Сегодня к вам так и тянутся мошенники всех мастей, и вероятность стать жертвой одного из них весьма велика. Зато общение с близкими людьми не только безопасно, но и приятно. Прислушиваясь к советам старших родственников, вы избавите себя от многих проблем.

В романтических отношениях сегодня важны не настойчивость и упорство, а умение понять любимого человека, принять во внимание его желания. Не будьте слишком самоуверенны – это может привести к серьезным неприятностям.

Рыбы

Тенденции противоречивы, а это значит, что день будет насыщен событиями, присеем далеко не всегда приятными. Трудности могут возникнуть у тех, кто привык принимать решения самостоятельно – эта похвальная особенность может вызвать негодование и возмущение родственников, если речь идет о делах семейных. Любимый человек готов рассказать вам о своих тревогах, желаниях и проблемах, но вряд ли предложит помощь и поддержку в трудной ситуации.