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Забыла надеть брюки: голливудская актриса удивила смелым нарядом

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ФОТО: MEGA/MEGA

Актриса Блейк Лайвли продемонстрировала стильный и смелый образ. Актрисе удалось восстановить свою форму после рождения младшей дочери.

На днях старшая дочь актрисы и ее мужа Райана Рейнольдса – трехлетняя Джеймс, сделала маме "замечание".

Об этом рассказала сама Блейк в Instagram под фотографией, на которой она запечатлена в сером платье-свитере от Haider Ackermann и сапогах от Valentino.

ФОТО: MEGA/MEGA

"Правдивая история: когда мы зашли в лифт, моя дочь закричала: "Мама, ты забыла надеть штаны!"", – написала актриса.

Наряд позволил звезде продемонстрировать стройные ножки.

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