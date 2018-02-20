Забыла надеть брюки: голливудская актриса удивила смелым нарядом
20 февраля 2018 г., 19:05
Актриса Блейк Лайвли продемонстрировала стильный и смелый образ. Актрисе удалось восстановить свою форму после рождения младшей дочери.
На днях старшая дочь актрисы и ее мужа Райана Рейнольдса – трехлетняя Джеймс, сделала маме "замечание".
Об этом рассказала сама Блейк в Instagram под фотографией, на которой она запечатлена в сером платье-свитере от Haider Ackermann и сапогах от Valentino.
"Правдивая история: когда мы зашли в лифт, моя дочь закричала: "Мама, ты забыла надеть штаны!"", – написала актриса.
Наряд позволил звезде продемонстрировать стройные ножки.