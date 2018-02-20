Музыкант Юрбан: Сдавать экзамен на знание эстонского считаю унизительным
20 февраля 2018 г., 18:05
Музыкант Юрий «Юрбан» Новиков в рамках специального проекта телеканала ETV+ «Пришельцы» рассказал о своем отношении к проблеме безгражданства, ведь у него тоже серый паспорт.
«Паспорт жить мне никак не мешает, ни в повседневной жизни, ни в бизнесе, ни в музыке. Женат я на эстонке, которую мой паспорт никак не смущает. Стремления или рвения принять эстонское гражданство абсолютно нет, но нет и никакой неприязни на этот счет. Если мне его предоставят, то отказываться я не стану, но и не побегу вприпрыжку его получать», - говорит музыкант.