Регина Тодоренко стала ведущей необычного шоу на канале «Пятница!»

Примечательно, что новый проект разработан группой студентов «Студии Пятницы!» на факультете журналистики МГУ им. Ломоносова под руководством ведущего продюсера канала. Для сорока амбициозных участников, уверенных в своем таланте и авторском стиле, подготовили сложнейшие мейк-ап испытания, ведь на кону стоит не просто миллион рублей, а возможность поработать со звездами первой величины на Каннском кинофестивале!

ФОТО: Пятница

Оценивать профессионализм визажистов будут ведущие проекта, а также строгое жюри профессионалов: ведущий стилист Алексей Осипчук, звездные визажисты Наталья Власова и Мила Клименко.

«Мне безумно приятно, что именно я принимаю участие в качестве ведущей такого масштабного шоу. И, если честно, немного волнуюсь, ведь в этом проекте зрители увидят меня не той девочкой, к которой они так привыкли - которая покоряет горы, таскает мертвого опоссума и ужинает тараканами, а более женственной, - рассказывает Тодоренко. - В этом проекте я снимаю с себя обязанности эксперта красоты, так как у нас есть профессиональное жюри. Могу сказать, что и у жюри, и у участников соревнования я научилась очень многому».

ФОТО: Пятница

В каждом выпуске «Мейкаперов» сразятся пять участников, и только один из них пройдет в полуфинал. На финишной прямой окажутся лишь трое и именно из них выберет победителя мейк-ап звезда с мировым именем Вэл Гарланд.

Сейчас Гарланд занимает почетное кресло директора по макияжу L'Oréal Paris. Работы Вэл украшают обложки самых известных глянцевых изданий в мире. А среди клиенток - Кейт Мосс, Хелена Кристенсен, Мэрайя Кэри, Кейт Бланшетт и Джиджи Хадид. Кто знает, может в списке звездных имен появится еще одно - имя ведущей проекта «Мейкаперы» Регины Тодоренко.

ФОТО: Пятница