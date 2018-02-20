Видео: певица оправдалась за сексуальность при исполнении гимна США

Певица призналась, что решила поэкспериментировать с манерой исполнения гимна специально для НБА, но, похоже, не рассчитала.

Для меня всегда было большой честью исполнять национальный гимн, и прошлым вечером мне хотелось попробовать что-то особенное для НБА. Я люблю идти на риск как артист, но, очевидно, это исполнение получилось не таким, как я планировала, цитирует ее TMZ.

В Сети номер вызвал шквал шуток и негативных отзывов.

«Ужасно! Она попыталась добавить какое-то … в эту песню и полностью ее уничтожила. Почему бы не спеть это в нормальной манере, Ферги ее просто убила!»

«Боже! Это самая жуткая версия национального гимна США, которую я когда-либо слышала!»

«Чувствовала себя, как будто я в кабаре».

«Дональд Трамп может спеть лучше».

«Представьте, если бы она так спела на инаугурации Трампа».

«Посмотрите, как баскетболисты еле сдерживают смех».

Похоже, больше всего американским пользователям нравится исполнение гимна Бейонсе на церемонии инаугурации Барака Обамы в 2013 году.

«Кто пришел сюда после того, как посмотрел, как Ферги убила национальный гимн, и теперь ему нужно прочистить уши ангельским голосом Бейонсе?» — пишут в комментариях.

«Это видео заставило меня плакать, потому что голос Бейонсе прекрасен. Ферги заставила меня плакать, потому что мне надо было промыть уши с отбеливателем».