«Почему так жесток снег?»: Артем Муратов приехал в Таллинн и всех рассмешил

Звезда ТНТ появилась на сцене КВН Эстонии в минувшую субботу, что стало большим сюрпризом для зрителей. Команда КВН Эстонии «Зажигалка» пригласила Артема Муратова, чтобы он поддержал их в первой игре нового сезона, которая проходила в субботу, 25 ноября, в стенах столичного ЦРК.

В результате игры коплиские ребята получили за игру самые высокие оценки жюри, а зрители эстонского КВН – удовольствие от номеров с участием Муратова.