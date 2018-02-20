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  • «Почему так жесток снег?»: Артем Муратов приехал в Таллинн и всех рассмешил

«Почему так жесток снег?»: Артем Муратов приехал в Таллинн и всех рассмешил Смотрите видео!

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Артем Муратов

ФОТО: Кадр из КВН

В минувшие выходные известный российский юморист, шоумен Артем Муратов посетил эстонскую столицу. 

Звезда ТНТ появилась на сцене КВН Эстонии в минувшую субботу, что стало большим сюрпризом для зрителей. Команда КВН Эстонии «Зажигалка» пригласила Артема Муратова, чтобы он поддержал их в первой игре нового сезона, которая проходила в субботу, 25 ноября, в стенах столичного ЦРК.

В результате игры коплиские ребята получили за игру самые высокие оценки жюри, а зрители эстонского КВН – удовольствие от номеров с участием Муратова.

Предлагаем вашему вниманию отрывок из номера с участием Артема Муратова, где звездный гость из Москвы шутит в том числе и об эстонской погоде. Смотрите видео!

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