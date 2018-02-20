Это страшно! Турист из Британии умер в больнице Египта из-за нехватки денег на лечение

Британский турист Эдриан Кинг, судя по всему, совершил роковую ошибку при покупке медицинской страховки к своей туристической путевке, которой он воспользовался для поездки на египетский курорт Хургада. Во время прогулки по местной пустыне 39-летний мужчина почувствовал себя плохо, и был госпитализирован, пишет Medikforum.

В Египте он находился со своей подругой, и резкое ухудшение здоровья у Эдриана возникло во время поездки по пустыне на верблюдах. В больнице врачи диагностировали у него отказ почек, и тут же выяснилось, что у мужчины нет нормальной медицинской страховки, а за лечение необходимо платить.

Эдриан впал в кому, он был подключен к аппаратам искусственной жизнедеятельности, а срочно прилетевшему из Англии отцу предложили перечислить на счет одной из египетских больниц 7 000 фунтов. Таких денег у родных пациента не нашлось, и врачи отключили Кинга от всех аппаратов, после чего он почти сразу скончался.

Сейчас родные умершего британского туриста с возмущением рассказывают, что страховка у Эдриана имелась, но по каким-то причинам она была признана негодной. При этом отец умершего заявил, что ровно 50 раз общался с представителями британского консульства, но они так и не пришли на помощь его сыну.

Дальнейшее расследование показало, что при получении страховки Эдриан Кинг скрыл от страховой компании информацию о том, что два года тому назад он был госпитализирован с перитонитом - бактериальной инфекцией желудка. Из-за этого страховку аннулировали.