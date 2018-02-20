Зажмите ухо прищепкой на пять секунд. Эффект будет неожиданным, обещаем!

Но вы удивитесь, какой запас здоровья хранят в себе внешние и внутренние органы вашего тела!

И этот запас можно высвободить, пишет Lifter со ссылкой на Little Things.

Существует интересный и необычный способ управления энергией в теле — рефлексология. Придумали его китайцы, много тысяч лет назад.

Сегодня мы покажем, пожалуй, самую интересную часть этой науки.

Вам нужна будет только прищепка и свое собственное ухо!

Почему именно ухо?

Давайте за нас объяснит рефлексолог Хелен Чинь Луй:

«Каждое ухо в определенном смысле представляет собой полную карту тела: в них заканчивается огромное число нервных окончаний, которые через центральную нервную систему связаны буквально с каждым внутренним органом у вас внутри».

На каждом ухе есть 6 точек, связанных с конкретными частями вашего тела. Зажмите их прищепкой — и тут же ощутите прилив энергии и здоровья!

1. Вершина уха.

Вершина уха напрямую связана со спиной и плечами.

Надавливая на эту точку в течение 1 минуты каждый день, вы сможете ослабить напряжение в этих местах. Особенно актуально для людей, ведущих сидячий образ жизни.

2. Верх ушного изгиба.

Эта точка уха связана с внутренними органами - с каждым по чуть-чуть.

Поэтому, если вы ощущаете внутренний дискомфорт, необъяснимую усталость и нездоровье, просто прицепите прищепку на это место. Вам уже через 20 секунд станет легче (Не забудьте обратиться к врачу, чтобы выявить первопричину дискомфорта).

3. Верхняя срединная часть уха.

Эта часть уха связана с суставами. Надавите на эту точку, чтобы снять боль и усталость суставов после долгого сидения за компьютером.

4. Нижняя срединная часть уха.

Надавливание на нижнюю середину уха принесёт облегчение носу и горлу.

Это очень удобно, когда хочешь выспаться, но не можешь из-за забитого носа.

5. Над мочкой.

Точка над мочкой уха связана с пищеварением.

Прицепив туда прищепку, вы облегчите боль в животе и кишечнике.

Также можно пользоваться этим трюком как профилактическим средством.

6. Мочка.

Эта точка связана с сердцем и головой.

Нажимайте на мочку, чтобы поддерживать здоровье сердца, а также снимать мигрени и головные боли.