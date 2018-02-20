До мурашек: Валерия очаровала поклонников нежным клипом на новую песню

На днях Валерия представила новый клип на песню «Ничего личного».

Эта композиция из альбома «Океаны» давно полюбилась поклонникам певицы, и она решила придать ей новое звучание, повторно записав трек на студии, но с другой аранжировкой.

«Когда я второй раз записывала «Ничего личного», у меня сразу родилась идея клипа, а точнее, минифильма с городским сюжетом. Это история о счастливой деловой женщине из мира моды, которая живет в мегаполисе и все успевает», — поделилась Валерия.

«Мы с моим мужем Иосифом Пригожиным поняли, что воплотить мою идею в жизнь сможет известный кинорежиссер Егор Кончаловский. А с легкой руки нашего друга Виктора Михайловича Шкулева я перевоплотилась в главного редактора Marie Claire.

Во время съемок мы смогли окунуться в настоящую рабочую атмосферу глянцевого журнала, что помогло на все 100% проникнуться образом моей героини», — рассказала певица. Съемки клипа проходили непосредственно в издательском доме Hearst Shkulev Media.

Возлюбленного Валерии сыграл актер Виктор Васильев.

Видео получилось красочным и атмосферным — в духе фильма «Дьявол носит Prada».