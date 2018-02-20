До мурашек: Валерия очаровала поклонников нежным клипом на новую песню

Валерия уверена, что современная женщина может успешно совмещать личную жизнь и работу. Именно эту мысль певица показала в своем новом клипе, пишет woman.ru.
На днях Валерия представила новый клип на песню «Ничего личного».
Эта композиция из альбома «Океаны» давно полюбилась поклонникам певицы, и она решила придать ей новое звучание, повторно записав трек на студии, но с другой аранжировкой.
«Когда я второй раз записывала «Ничего личного», у меня сразу родилась идея клипа, а точнее, минифильма с городским сюжетом. Это история о счастливой деловой женщине из мира моды, которая живет в мегаполисе и все успевает», — поделилась Валерия.
«Мы с моим мужем Иосифом Пригожиным поняли, что воплотить мою идею в жизнь сможет известный кинорежиссер Егор Кончаловский. А с легкой руки нашего друга Виктора Михайловича Шкулева я перевоплотилась в главного редактора Marie Claire.
Во время съемок мы смогли окунуться в настоящую рабочую атмосферу глянцевого журнала, что помогло на все 100% проникнуться образом моей героини», — рассказала певица. Съемки клипа проходили непосредственно в издательском доме Hearst Shkulev Media.
Возлюбленного Валерии сыграл актер Виктор Васильев.
Видео получилось красочным и атмосферным — в духе фильма «Дьявол носит Prada».
При этом в ролике вы не увидите запутанной сюжетной линии и разного рода интриг, а насладитесь историей женщины, которая нашла свое место в жизни.