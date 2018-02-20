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Строители «кинули» Пугачеву на несколько миллионов

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Алла Пугачева

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

О случившимся рассказала кума Примадонны. Она-то и помогла достроить певице дом.


Мила Ставицкая – хозяйка популярной у бомонда дизайн-студии, близкая подруга Аллы Пугачевой и крестная мать ее сына Гарри. "Познакомились мы с Аллой Борисовной, когда она возводила и все никак не могла закончить свой дом в Малых Бережках, – рассказала Ставицкая. – А все потому что ее кидала на деньги строители. Не один миллион ушел в песок. Это продолжалось до того момента, пока общие друзья не свели ее с моим мужем (чиновник из Минстроя России – Прим. ред.). Он быстро все разрулил и нашел прекрасных мастеров", пишет Dni.ru.

"Алла и сама отличный дизайнер. Придумывает интерьеры, а я воплощаю их в жизнь. Было невероятно, приятно, когда она предложила стать крестной ее сыночка Гарри. Я с радостью согласилась", – цитирует Милу Eg.Ru.

Как писали ранее Dni.Ru, дом Пугачевой на Истре – местная достопримечательность. "Посмотрите, какой у них особняк огромный, участок в 50 соток, баня на берегу реки и свой причал. Если кто приезжает сюда, мы их не слышим и не видим. А сама Пугачева сюда лет шесть уж как не приезжает", – рассказывала соседка Пугачевой.

На первом этаже усадьбы, где сегодня живет старший внук Примадонны Никита, располагается прихожая, кухня и гостиная высотой в два этажа со столом, как в китайских ресторанах – с крутящимся центром. Из ее огромных окон открывается вид на реку. Кроме того, в доме есть огромный каминный зал, лифт, джакузи, спортзал, несколько спален и гостевых комнат. На гостей дома с каждой стены "смотрит" Алла Пугачева – ее портреты в золотых рамах тут повсюду.

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