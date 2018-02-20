Плохой мальчик! Политик Юрген Лиги попался полиции
20 февраля 2018 г., 12:10
Тот момент, когда ты депутат Рийгикогу, бывший министр Юрген Лиги, и, казалось бы, ты должен быть для всех примером для подражания. Но ты садишься за руль, забыв, что у тебя закончился срок действия прав. Тебя останавливает полиция и выписывает тебе штраф за езду без прав.
Это не выдуманная история, депутат Рийгикогу от Партии реформ на самом деле попался полиции без прав.
Встреча с полицией у Юргена Лиги была не первой. Раньше он грешил превышением скорости, за что тоже получал штраф.