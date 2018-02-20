Плохой мальчик! Политик Юрген Лиги попался полиции

Тот момент, когда ты депутат Рийгикогу, бывший министр Юрген Лиги, и, казалось бы, ты должен быть для всех примером для подражания. Но ты садишься за руль, забыв, что у тебя закончился срок действия прав. Тебя останавливает полиция и выписывает тебе штраф за езду без прав.