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  • Плохой мальчик! Политик Юрген Лиги попался полиции

Плохой мальчик! Политик Юрген Лиги попался полиции

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ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Тот момент, когда ты депутат Рийгикогу, бывший министр Юрген Лиги, и, казалось бы, ты должен быть для всех примером для подражания. Но ты садишься за руль, забыв, что у тебя закончился срок действия прав. Тебя останавливает полиция и выписывает тебе штраф за езду без прав. 

Это не выдуманная история, депутат Рийгикогу от Партии реформ на самом деле попался полиции без прав. 

Встреча с полицией у Юргена Лиги была не первой. Раньше он грешил превышением скорости, за что тоже получал штраф. 

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