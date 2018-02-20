вторник, 20 февраля 2018 г.
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Эстонскую спортсменку затравили после счастливого видео с ее темнокожим возлюбленным и дочерью

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Грете Шадейко и Роберт Гриффин III.

ФОТО: Instagram/ Grete Šadeiko

Проживающая в США многоборка из Эстонии Грете Шадейко вчера опубликовала в Instagram милейшее видео и фото, на котором изображена ее красавица-дочка с темнокожим отцом малышки. 

Самый ужасный комментарий под снимком уже удален, но словесная перепалка продолжается. 

Грете отвечает злой женщине: «Кажется, у тебя всё хр*ново в жизни. Не пиши мне больше таких комментариев!»

Пользователь под ником ilveseplika написала несколько комментариев: «Я просто реалист. Жаль, что у тебя розовые очки на лице. Но ты еще ой как больно упадешь и поймешь, что это не выдумка». 

ФОТО: Instagram Грете Шадейко

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