Эстонскую спортсменку затравили после счастливого видео с ее темнокожим возлюбленным и дочерью

Грете отвечает злой женщине: «Кажется, у тебя всё хр*ново в жизни. Не пиши мне больше таких комментариев!»

Пользователь под ником ilveseplika написала несколько комментариев: «Я просто реалист. Жаль, что у тебя розовые очки на лице. Но ты еще ой как больно упадешь и поймешь, что это не выдумка».