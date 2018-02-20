Кабаеву с ребенком назвали замечательным примером

На днях в Москве состоялся турнир Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, являющегося также квалификацией московского этапа Гран-при по художественной гимнастике. Победительницей стала россиянка Дина Аверина. Второе место заняла ее сестра-близнец Арина, пишет Дни.ру.

Разумеется, столь знаменательное событие не могла пропустить Алина Кабаева. На мероприятии прославленная гимнастка появилась в лаконичном черном наряде и с убранными в гладкий хвост волосами. Завершал образ неброский макияж.

Алина поприветствовала спортсменок и сфотографировалась со всеми желающими. Получившиеся снимки находятся в свободном доступе в интернете. Особенно много комплиментов получило фото, на котором Кабаева запечатлена с маленькой девочкой.

A post shared by Наталья Гречишкина (@nataliagrechishkina) on Feb 17, 2018 at 5:13am PST

"Напутствия от чемпионок для нашей маленькой гимнастки. Так трогательно... С Алиной Кабаевой всегда приятно встретиться и пообщаться. Спасибо за новые возможности!" – написала автор снимка.

Многочисленные поклонники прокомментировали фото. "Такая замечательная и великая гимнастка Алина Кабаева! Честь ей и хвала, что она дает шанс маленьким девочкам раскрыться и добиться успеха не только в спорте, но и в жизни! Она замечательный пример для всей молодежи!!!", "Спасибо за искреннее общение. Удачи в новом сезоне! Пусть впереди будет еще одна Олимпиада!", "Алина – красотка!" – высказались фанаты.