Семь странных фактов об измене, которых вы не знали

1. Женщинам, которые больше зарабатывают, изменяют чаще.

К сожалению, успех на работе портит личную жизнь женщин. Одно исследование показало, что карьеристкам в три раза чаще изменяют, чем мужчинам-трудоголикам. Говорят, мол, мужчины чувствуют себя менее мужественно, когда женщина зарабатывает больше, и пытаются самоутвердиться с другими, пишет Soulpost.ru.

2. Изменщики редко чувствуют удовлетворение.

Некоторые думают, что если человек нашел себе кого-то лучше, то нужно закончить отношения и начать их с этим новым партнером. Но исследования показали, что люди, которые изменяют, не чувствуют должного удовлетворения, потому что всегда думают, что «у соседей трава зеленее», что всегда есть кто-то лучше.

3. Изменщиков больше среди людей в возрасте, заканчивающимся на цифру 9.

Удивительно, но факт: в преддверии нового десятилетия своей жизни люди становятся более склонными к новым привычкам, изменам и даже суицидам. Мол, за год до 30, 40 или 50 люди начинают переосмысливать свою жизнь.

4. Мужчин больше задевает физическая измена, а женщин — эмоциональная.

Исследование показало, что 54% мужчин больше боятся физической измены своей женщины, а 35% женщин боятся представить мужчину в эмоциональной связи с другой. Но для отношений опасны оба вида измены.

5. Любители порно более склонны к изменам.

Многие женщины не любят, когда их мужчины смотрят порно, и неспроста. Исследования университета Центральной Флориды показало, что люди, которые состоят в отношениях и смотрят порно, изменяют чаще других.

6. Причиной измены может быть сексуальный нарциссизм.

Люди, которые считают себя богами в постели, более склонны к изменам.

7. Фейсбук полон изменщиками.