В Сети похоронили Сильвестра Сталлоне

О смерти актера сообщил паблик World Tattoo & Piercing. «Сильвестр Гарденцио Сталлоне умер сегодня утром из-за рака простаты. Актер держал свою болезнь в секрете, но в итоге так и не мог справиться с ней», — написали авторы сообщества, прикрепив к посту фотографии седого и лысеющего Сталлоне. Эту же новость продублировали на странице группы в Twitter, пишет Lenta.ru.

Новость подхватили другие сообщества. Репосты из записей сделали десятки пользователей, они не могли поверить в смерть актера и выражали сожаление.

Изучив страницы актера в соцсетях, юзеры быстро поняли, что слухи о смерти знаменитости — обман. Фанаты актера предупреждают об этом на своих страницах.