Наташа Королева вызвала бурное обсуждение своим хулиганским фото

Накануне певица Наташа Королева опубликовала в своем микроблоге любопытный кадр. Этим снимком она вызвала бурное обсуждение среди пользователей Сети.
На новом фото Наташа Королева запечатлела себя с подругами в зеркале лифта. В комментарии к фото она написала, что ее сыну Архипу исполняется сегодня 16 лет и у них обоих есть одна общая привычка - кривляться в зеркале лифта, а точнее показывать язык. Хоть Наташа Королева далеко не девочка, но, как она призналась, она ничего не может с собой поделать. Забавный кадр вызвал ажиотаж среди пользователей Сети. Они оставили множество восторженных комментариев, пишет 7d.org.ua.
У моего сына вечеринка !!!Уххууууу!16 лет стукнет скоро хлопцу,19 февраля !!! Лечу.....✈️✈️✈️ У нас с Архипом есть привычка , я на свою голову его в детстве научила ,кривляться в лифте ,корчить рожи ну и как же без самого любимого ,ЯЗЫК !!!И этой женщине скоро стукнет .... Стыдно ((((Но ничего не могу поделать У всех свои слабости!#слабости #язык #кривляка #наташакоролева #16лет #москва #miami @instagram @marinellanarinskaya p.s: А Дарына Орестовна @dasher_tsiurko на этой фотке «Все видящее око»