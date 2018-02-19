Наташа Королева вызвала бурное обсуждение своим хулиганским фото

На новом фото Наташа Королева запечатлела себя с подругами в зеркале лифта. В комментарии к фото она написала, что ее сыну Архипу исполняется сегодня 16 лет и у них обоих есть одна общая привычка - кривляться в зеркале лифта, а точнее показывать язык. Хоть Наташа Королева далеко не девочка, но, как она призналась, она ничего не может с собой поделать. Забавный кадр вызвал ажиотаж среди пользователей Сети. Они оставили множество восторженных комментариев, пишет 7d.org.ua.