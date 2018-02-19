вторник, 20 февраля 2018 г.
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  • Изменившаяся до неузнаваемости Мадонна шокировала поклонников фото в стиле ню

Изменившаяся до неузнаваемости Мадонна шокировала поклонников фото в стиле ню

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Мадонна

ФОТО: Instagram/Scanpix

Популярная исполнительница Мадонна опубликовала на своей странице в Instagramсвое обнаженное фото. Из одежды на ней лишь шляпка.

Поклонники шокированы. На снимке 59-летняя исполнительница совсем без одежды. Стоит отметить, что за три часа это фото набрало более 65 тысяч лайков. И так Мадонна удивляет своих подписчиков уже не первый раз. В январе она позировала, слегка прикрывшись сумочкой. Фото получилось очень откровенным, пишет Mir24.tv.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски взбудоражила умы фанатов обнаженными фото. Впрочем, на некоторых снимках известная американская модель и актриса позировала в нижнем белье.

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