Изменившаяся до неузнаваемости Мадонна шокировала поклонников фото в стиле ню

Поклонники шокированы. На снимке 59-летняя исполнительница совсем без одежды. Стоит отметить, что за три часа это фото набрало более 65 тысяч лайков. И так Мадонна удивляет своих подписчиков уже не первый раз. В январе она позировала, слегка прикрывшись сумочкой. Фото получилось очень откровенным, пишет Mir24.tv.