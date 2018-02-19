Изменившаяся до неузнаваемости Мадонна шокировала поклонников фото в стиле ню
19 февраля 2018 г., 17:47
Популярная исполнительница Мадонна опубликовала на своей странице в Instagramсвое обнаженное фото. Из одежды на ней лишь шляпка.
Поклонники шокированы. На снимке 59-летняя исполнительница совсем без одежды. Стоит отметить, что за три часа это фото набрало более 65 тысяч лайков. И так Мадонна удивляет своих подписчиков уже не первый раз. В январе она позировала, слегка прикрывшись сумочкой. Фото получилось очень откровенным, пишет Mir24.tv.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски взбудоражила умы фанатов обнаженными фото. Впрочем, на некоторых снимках известная американская модель и актриса позировала в нижнем белье.