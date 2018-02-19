вторник, 20 февраля 2018 г.
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Скандал с домогательствами продолжается: красотка Лийс Ласс не признается в афере с Таави Рыйвасом

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ФОТО: Instagram

В октябре прошлого года в Эстонии разразился скандал вокруг нашей бизнес-делигации в Малайзии. Одна красавица заявила тогда в СМИ, что с ней на вечеринке в Куала Лумпуре обошлись, мягко говоря, некрасиво. 

С одним таким скандалом был связан сам Таави Рыйвас, который, якобы, домогался до одной из эстонок за холодильниками в баре отеля Traders Hotel. Ходили слухи о том, что этой женщиной является Лийс Ласс. 

Журнал Buduaar связался с красоткой, но та дала неожиданный ответ: «Это неправда - я не была на той вечеринке. Живу в Сингапуре, праздник был в Малайзии. Больше нечего комментировать», - сказала она. 

Статью в полном объеме читай на Buduaar.ee. 

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