Скандал с домогательствами продолжается: красотка Лийс Ласс не признается в афере с Таави Рыйвасом
19 февраля 2018 г., 15:15
В октябре прошлого года в Эстонии разразился скандал вокруг нашей бизнес-делигации в Малайзии. Одна красавица заявила тогда в СМИ, что с ней на вечеринке в Куала Лумпуре обошлись, мягко говоря, некрасиво.
С одним таким скандалом был связан сам Таави Рыйвас, который, якобы, домогался до одной из эстонок за холодильниками в баре отеля Traders Hotel. Ходили слухи о том, что этой женщиной является Лийс Ласс.
Журнал Buduaar связался с красоткой, но та дала неожиданный ответ: «Это неправда - я не была на той вечеринке. Живу в Сингапуре, праздник был в Малайзии. Больше нечего комментировать», - сказала она.
Статью в полном объеме читай на Buduaar.ee.