Горячая галерея для взрослых: развратный парад Mardi Gras 2018 собрал 80 тыс. участников в Сиднее

В воскресенье более 80 000 человек собрались, чтобы отпраздновать один из крупнейших в мире дней Марди Гра в Сиднее.

Люди со всего Сиднея посетили бесплатный семейный день Марди Грас, полный праздничных мероприятий и мероприятий для молодежи и стариков.