Горячая галерея для взрослых: развратный парад Mardi Gras 2018 собрал 80 тыс. участников в Сиднее
19 февраля 2018 г., 17:17
В Сиднее прошел 40-й ежегодный красочный парад представителей ЛГБТ-сообществ - Mardi Gras (Марди Гра).
В воскресенье более 80 000 человек собрались, чтобы отпраздновать один из крупнейших в мире дней Марди Гра в Сиднее.
Люди со всего Сиднея посетили бесплатный семейный день Марди Грас, полный праздничных мероприятий и мероприятий для молодежи и стариков.
«Этот праздник был невероятно успешным и одним из самых больших, которые мы когда-либо принимали», - сказал в интервью Daily Mail Australia генеральный директор Mardi Gras Терзе Касу.