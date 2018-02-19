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  • Горячая галерея для взрослых: развратный парад Mardi Gras 2018 собрал 80 тыс. участников в Сиднее

Горячая галерея для взрослых: развратный парад Mardi Gras 2018 собрал 80 тыс. участников в Сиднее

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В Сиднее прошел 40-й ежегодный красочный парад представителей ЛГБТ-сообществ - Mardi Gras (Марди Гра). 

В воскресенье более 80 000 человек собрались, чтобы отпраздновать один из крупнейших в мире дней Марди Гра в Сиднее.

Люди со всего Сиднея посетили бесплатный семейный день Марди Грас, полный праздничных мероприятий и мероприятий для молодежи и стариков.

«Этот праздник был невероятно успешным и одним из самых больших, которые мы когда-либо принимали», - сказал в интервью Daily Mail Australia генеральный директор Mardi Gras Терзе Касу.

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