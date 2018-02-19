Лена Миро о Ксении Бородиной: «Старая проститутка»

«Вот правильно говорят, нет большей ханжи, чем старая проститутка. И Бородина – тому подтверждение. О ведущей публичного Дома 2 Ксении Б., казалось бы, все знают все. И сожитель – Курбан, и бывший – альфонс, и дети – от разных. В общем, моральный облик женщины не оставляет вопросов. Устроили картинку с развратом, где каждый стремится переспать со всеми, называя это «строительством отношений». Ксюша, быть третьей женой Курбана Омарова, поверь, ничем не лучше и не моральнее, чем быть проституткой. Не тебе, дорогая, осуждать эскортниц – ни ввиду твоей личной жизни, ни с профессиональной точки зрения «мамочки» публичной стройки» - (орфография и пунктуация сохранена - авт.), пишет 7d.org.ua.