Поздравляем! Эстонская ведьма Мэрилин Керро беременна

Керро опубликовала в Instagram снимок заметно округлившего живота. В комментариях к фотографии многие почему-то спрашивают: «Отец ребенка - Александр Шепс?» По-видимому, не все фанаты смирились с расставанием пары.

«Что бы мы ни ждали - спокойствие, удовлетворенность, благодать, внутреннее осознание простого изобилия - это непременно придет к нам, но только тогда, когда мы будем готовы принять его с открытым и благодарным сердцем», - подписала снимок Керро.