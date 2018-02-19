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Поздравляем! Эстонская ведьма Мэрилин Керро беременна

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Мэрилин Керро.

ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

Мэрилин Керро и ее спутник жизни Марк Александр станут родителями, об этом пишут разные СМИ. 

Керро опубликовала в Instagram снимок заметно округлившего живота. В комментариях к фотографии многие почему-то спрашивают: «Отец ребенка - Александр Шепс?» По-видимому, не все фанаты смирились с расставанием пары. 

«Что бы мы ни ждали - спокойствие, удовлетворенность, благодать, внутреннее осознание простого изобилия - это непременно придет к нам, но только тогда, когда мы будем готовы принять его с открытым и благодарным сердцем», - подписала снимок Керро. 

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