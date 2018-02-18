Сибиряки обиделись на разгуливающих с голыми попами участников группы "На-на"

Жители Красноярского края были оскорблены выходкой группы "На-на", записанной на видео в посёлке Красный Маяк, на что обратил внимание портал URA.RU.

На опубликованном в соцсетях ролике мужчины, похожие на солистов музыкального коллектива, оголяют свои пятые точки и идут по улице, где находят дорожный указатель, на котором из-за отсутствия части букв видно надпись "соси".

— Поехали в Соси! Здесь я ещё ни разу не был! Наш гастрольный график! Записывайте, — выкрикивали артисты.

После ролик был удалён из соцсетей, однако жители края успели обратить внимание на провокационную запись. Депутат Канского городского совета Игорь Филипов записал видеообращение, в котором призвал участников группы публично извиниться, а также потребовал, чтобы министр культуры запретила музыкальному коллективу выступать на территории края.