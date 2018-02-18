Плата за бесплатное: почему не стоит пользоваться общественным Wi-Fi

Современное общество испытывает потребность оставаться на связи 24/7, и когда на счету закончились средства или пропал 3G, альтернативой становится бесплатный Wi-Fi, доступ к которому сейчас имеется практически везде. Согласно исследованиям занимающейся вопросами кибербезопасности компании Symantic, порядка 87% пользователей либо регулярно, либо хотя бы раз подключались к открытой сети. Не менее 70% людей через такое соединение проверяют почту, около 11% прибегают к услугам интернет-банкинга.

Однако где бы вы не подключались к общественному Wi-Fi, всюду ваши персональные сведения становятся достаточно простой добычей для киберзлоумышленников. Совсем не сложно создать постороннее подключение, когда нужные данные начнут перенаправляться на «левые» сервера. То есть, номера карт, переписка, личные данные становятся достоянием сторонних наблюдателей, а те могут полученную информацию использовать в собственных целях, в том числе получив доступ к банковской карте.