Больной раком Успенский не может ходить

Писатель Эдуард Успенский продолжает бороться с раком. Он не может ходить, однако надеется, что лечение поможет ему победить страшную болезнь, пишет Дни.ру.
Очередной выпуск программы "Привет, Андрей" на телеканале "Россия 1" был посвящен бывшим участникам хора Виктора Попова. Андрей Малахов собрал в студии многих кумиров советских школьников. Тогда им помогли прогреметь на всю страну песни про персонажей книг Эдуарда Успенского – Чебурашку и Крокодила Гену.
Для участия в съемках авторы шоу пригласили и самого писателя, однако он прийти не смог по состоянию здоровья. Успенский передвигается на инвалидной коляске. На ежедневные процедуры его возит дочь. Тем не менее, гости студии и телезрители смогли увидеть знаменитого детского писателя на экранах. Он рассказал о своем самочувствии.
"У меня идет очень сложная и долгая борьба с раком. Я сейчас прохожу четвертый курс химиотерапии, самый ответственный. Врачи говорят, что раковые клетки уходят довольно быстро. Будем надеяться, это последний курс терапии, и она мне поможет", – рассказал Эдуард Успенский.
Кроме того, он обратился ко всем, кто переживает за его здоровье. "Уважаемые люди, которые за меня переживают, я хочу пожелать вам здоровья. Всегда имейте рядом верных друзей. У меня есть близкие, и поэтому я как-то весело болею, легче все переношу. Давайте вместе дружно жить и выздоравливать", – пожелал писатель.
Несмотря на постоянные боли, вызванные болезнью, Эдуард Успенский продолжает с оптимизмом смотреть в свое будущее. Его поддерживает жена и дети. "Дело тянется довольно давно. Чем чаще мне удается вывернуться, тем больше вероятность, что вывернусь и в следующий раз", – рассказывал он раньше.