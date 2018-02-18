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Москвичка умерла, сделав селфи в ванной

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ФОТО: Craig Robinson/PantherMedia / Craig Robinson

42-летняя жительница Москвы погибла от удара током, решив сделать в ванне селфи на телефон, стоявший на зарядке. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По данным канала, трагедия произошла вечером 7 февраля из-за того, что женщина уронила гаджет в воду, не удержав в мыльных руках.

Отмечается, что тело умершей обнаружил ее сын, обеспокоенный тем, что мама уже в течение часа не выходит из ванной комнаты и не отзывается.

Взломав дверь, молодой человек увидел свою родительницу без сознания, с лежавшим на груди телефоном. После он вызвал скорую помощь, сотрудники которой и констатировали смерть женщины.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье погиб подросток, который уронил в воду в ванне планшет на зарядке. По аналогичным причинам скончалась 12-летняя девочка из деревни в Московской области в начале февраля.

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