Москвичка умерла, сделав селфи в ванной

По данным канала, трагедия произошла вечером 7 февраля из-за того, что женщина уронила гаджет в воду, не удержав в мыльных руках.

Отмечается, что тело умершей обнаружил ее сын, обеспокоенный тем, что мама уже в течение часа не выходит из ванной комнаты и не отзывается.

Взломав дверь, молодой человек увидел свою родительницу без сознания, с лежавшим на груди телефоном. После он вызвал скорую помощь, сотрудники которой и констатировали смерть женщины.