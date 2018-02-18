Это точно он? Максим Фадеев показал себя худым и молодым

Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в своем микроблоге Instagram видео 30-летней давности. На архивных кадрах знаменитость нелегко узнать: стройный высокий юноша исполняет песню группы A’Studio «Джулия».

A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Feb 14, 2018 at 6:39am PST

На протяжение многих лет Максим Фадеев занимается продвижением групп и исполнителей, а также написанием композиций для поп-сцены и кино. Поклонники привыкли видеть продюсера крупным мужчиной, но, как оказалось, таким он был не всегда.

Сам музыкант не раз признавался, что оставил сцену по причине излишней, на его взгляд, полноты. Несмотря на это, в начале сценической карьеры артист отличался стройностью, что и продемонстрировал, разместив архивное видео.

A post shared by MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) on Feb 15, 2018 at 6:07am PST

Ролик вызвал бурную реакцию в рядах пользователей соцсетей.

«Какой клевый! Такой забавный. Молодой!», «Каким вы были красавчиком», «Я сидел, смотрела и улыбалась от умиления. Какой же вы классный!», «Улыбка – ваша визитная карточка», – прокомментировали ролик подписчики Максима.

Интересно, что в подпсии к видео Фадеев рассказал, как начался его путь в музыке. Оказалось, что его отец работал завучем в музыкальном училище, параллельно приобщая сына к прекрасному.