Это точно он? Максим Фадеев показал себя худым и молодым

Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в своем микроблоге Instagram видео 30-летней давности. На архивных кадрах знаменитость нелегко узнать: стройный и молодой мужчина исполняет песню группы A’Studio «Джулия», пишет Русский TVNET.
Известный российский продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в своем микроблоге Instagram видео 30-летней давности. На архивных кадрах знаменитость нелегко узнать: стройный высокий юноша исполняет песню группы A’Studio «Джулия».
На протяжение многих лет Максим Фадеев занимается продвижением групп и исполнителей, а также написанием композиций для поп-сцены и кино. Поклонники привыкли видеть продюсера крупным мужчиной, но, как оказалось, таким он был не всегда.
Сам музыкант не раз признавался, что оставил сцену по причине излишней, на его взгляд, полноты. Несмотря на это, в начале сценической карьеры артист отличался стройностью, что и продемонстрировал, разместив архивное видео.
Ролик вызвал бурную реакцию в рядах пользователей соцсетей.
«Какой клевый! Такой забавный. Молодой!», «Каким вы были красавчиком», «Я сидел, смотрела и улыбалась от умиления. Какой же вы классный!», «Улыбка – ваша визитная карточка», – прокомментировали ролик подписчики Максима.
Интересно, что в подпсии к видео Фадеев рассказал, как начался его путь в музыке. Оказалось, что его отец работал завучем в музыкальном училище, параллельно приобщая сына к прекрасному.
«Само собой, меня подсознательно тянуло к тому, чтобы приобщаться к творчеству, и лет в пять я начал ходить в музыкальную школу при Курганском музыкальном училище, а в 15 поступил туда. Играл на акустике, на басу и, кстати, нередко хватал «четверки» по пению. Вся история началась с нашей группы «Конвой». Я отлично помню то время. Много чего было, я даже не могу сказать с уверенностью, возможно ли пережить молодым музыкантам что-то подобное сегодня. Хотя, надо сказать, закрытые двери существуют для того, чтобы ломать их любыми способами.