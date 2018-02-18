Самый знаменитый астролог Китая рассказал, что ожидает нас в год Собаки!

16 февраля наступил китайский Новый год. А это значит, что Желтая Земляная Собака стала хозяйкой этого года. Именно с этого дня для всех знаков начнутся перемены в жизни, согласно восточному гороскопу. И конечно же, никто не составит более точный прогноз на год, чем китайский астролог.
Кевин Фунг — один из самых востребованных китайских астрологов, а также ведущий консульант по фен шуй. Его прогнозами руководствуются многие знаменитости и бизнесмены. Редакция «Так Просто!» решила узнать, что приготовила Желтая Собака для каждого из 12 животных знаков восточного зодиака по словам китайского астролога и рассказать тебе, пишет Так Просто.
Восточный гороскоп на 2018 год
Желтая Земляная Собака — существо верное, экономное, разумное. Ее не интересуют интриги и сплетни, она прямая, честная и сильная. Желтый цвет добавляет Собаке оптимизма и уверенности в завтрашнем дне, а то, что она еще и Земляная, говорит о твердости характера и душевной стабильности. Но несмотря на все эти качества, она еще и большой энтузиаст.
Китайский гороскоп основан на 12 животных знаках китайской астрологии, которое, согласно поверьям, прячется в сердце человека. Если вдруг ты не знаешь какое животное является твоим покровителем, то посмотри это в таблице.
Гороскоп для Крысы
Люди, родившиеся в год Крысы, очаровательны, умеют завоевать расположение окружающих. У них прекрасные интеллектуальные способности. В 2018 году Собака подготовил им подготовил успех в амурных делах. Звезды обещают любовь и взаимопонимание с любимым человеком. Однако, в первой половине года могут быть некоторые финансовые трудности, поэтому нужно с умом отнестись к растратам.
Нужно научиться не суетиться по мелочам и обрести покой. Иначе конфликтов на работе и в личной жизни не избежать. Проблем со здоровьем у Крыс не предвидится. Но это не значит, что можно пускаться во все тяжкие. Привычный ритм жизни и немного спорта — и тело красивое, и нервы не напряжены.
Гороскоп для Быка
Рожденные в год Быка имеют все качества этого животного — силу, способность преодолевать любые трудности, ответственность и методичность. Бык иногда может быть требовательным и высокомерным. В год желтой земляной Собаки Быку нужно подготовиться к сюрпризам. Они будут только приятными: новые приятные и полезные знакомства, события и возможность наладить личную жизнь.
Собака отличается дружелюбием, поэтому Быкам необходимо научиться идти на компромиссы и стать сдержаннее, ведь рабочий год будет достаточно напряженным. Но за эти усилия их ждут вознаграждение в виде повышения. Не стоит уж полностью отдаваться карьере — отдыхать нужно хорошо. Год Собаки не сулит никаких проблем с физическим здоровьем, однако из-за напряженной работы может пострадать нервная система. Йога и спокойная музыка — твои лучшие спутники в этом году.
Гороскоп для Тигра
Люди, рожденные в год Тигра, чувствительны, находятся в гармонии со своими эмоциями. Они крайне уверены в себе. В 2018 году их ждет заслуженный шикарный отдых и новые впечатления. Тигры заведут новые знакомства, которые перевернут их жизнь с ног на голову. Благодаря этому, этот знак станет спокойнее и покладистее.
В работе Тигров ждет карьерный рост, который позитивно скажется на их финансовом положении. Также одиноким представителям знака наконец-то удастся найти пару, а вот тех, у кого налажена личная жизнь, ожидает пополнение в семье. Здоровье крепких Тигров также не подведет. Они будут полны энергии весь год.
Гороскоп для Кролика (Зайца)
Рожденные под эти знаком созданы для любви. Они ласковые и приятные в общении, вежливые и воспитанные. Собака будет защитницей Кроликов, поэтому их ждет очень удачный год. В карьере будет только рост, но только если они будут действовать по правилам Собаки: без обмана и с благими намерениями зарабатывать на жизнь.
Чем щедрее окажется человек, рожденный в год Кролика, тем больше материальных благ и приятных впечатлений к нему вернется. Возможно, бурный роман закончится не менее яркой свадьбой. Вот только здоровье Кроликам стоит поберечь, чтобы сил и энергии хватало на все свершения.
Гороскоп для Дракона
Драконы обаятельны и полны энергии. Их отличает наличие таланта и ума. Недостаток — излишний перфекционизм. 2018 год станет испытанием на прочность — в работе ждут ответственные задания и новые сложные вызовы, с которыми Дракон справится. Одиноким представителям не стоит сильно переживать и тратить много сил на поиски второй половинки — лучше насладиться холостяцкой жизнью и открываться на полную, ведь не долго осталось на свободе бегать.
Чтобы год принес радость и отношения с окружающими не пострадали, стоит уделить внимание собственной способности к самоорганизации и более внимательно относиться к выполнению взятых на себя обязательств. Тем, у кого есть пара, Желтая Собака подарит взаимопонимание и спокойствие. В год Собаки Драконам стоит заняться здоровьем — не забывать ходить на профилактические осмотры, чтобы никакой недуг не был страшным.
Гороскоп для Змеи
Змеи очень мудры. Они — глубокие мыслители. Большие перемены для Змей в 2018 году не ожидаются. Но в их жизни будет столько маленьких приятных мелочей, которые будут радовать каждый день. Стабильный доход, крепкие отношения, приятное общение — это настоящее счастье.
В год Собаки не рекомендуется реализовывать грандиозных планов в карьере. Лучше придержать на уровне уже имеющиеся заслуги. Здоровью Змей можно позавидовать, но вот о правильном питании забывать не стоит.
Гороскоп для Лошади
Лошади — это люди, которые любят работать, но являются плохими командными игроками. Собака является компаньоном Лошади, поэтому 2018 год должен быть везучим. Если приложить немного усилий в работе, что для них несложно, то они окупятся с лихвой. Все цели будут достигнуты, а финансовое положение… В общем, покупай кошелек побольше!
Вот только нужно уделить больше времени отношением. Из-за чрезмерного поглощения работой, вторая половинка могла охладеть из-за недостатка внимания. Никаких ухудшений в плане здоровья представителям знака не нужно бояться.
Гороскоп для Козы (Овцы)
Козы — обаятельные и симпатичные люди, хотя чувства проявляют довольно сдержанно и любят пожаловаться на жизнь. Как и для всех знаков, дружелюбная Собака подготовила уйму положительных эмоций. Вот только не нужно сильно расслабляться на работе, завистливые коллеги так и ждут, где можно сдвинуть Козу с места. А в целом работа будет весьма результативной.
Проблем со здоровьем у этого знака возникнуть не должно. А вот в делах амурных пора навести порядок. Хватит сдерживать порыв своих чувств и подмечать недостатки у своей половинки. Больше ласковых слов, и в отношениях будет царить гармония.
Гороскоп для Обезьяны
Обезьяны способны привлечь к себе внимание. Они энергичны, умны и болтливы и обладают хорошим чувством юмора. Год Собаки для Обезьян будет очень активным: они будут эффективны в профессиональной сфере и крайне результативно контактировать с партнерами и коллегами. Главной задачей для представителей знака будет не потерять запал и не лениться раньше времени. Ошеломительный успех всё же потребует определенных усилий с их стороны.
Также будет много романтических знакомств. Поэтому тем, кто женат, нужно держать себя в руках и не вздумать променять крепкие отношения на мимолетное увлечение. Представителям этого знака не стоит сильно нервничать, чтобы не испортить здоровье.
Гороскоп для Петуха
Петухи чрезвычайно трудолюбивы и любят быть в центре внимания. В их обществе чувствуешь себя легко и непринужденно. Признание, которое Петухи получили в уходящем году, оставит им хорошую платформу для развития. 2018 год окажется для них ярким и успешным. Однако не стоит расслабляться: чтобы удержать позиции и не снизить темпа роста Петухам придется потрудиться, проявить упорство и самодисциплину.
А вот в любовной жизни Петухам предстоит пройти испытание на прочность: их вторая половинка может не выдержать такого бешеного рабочего темпа Петуха и разорвать отношения. Однако отчаиваться не стоит — год Собаки принесет новые знакомства и контакты. Чтобы поддерживать здоровье, нужно побольше отдыхать.
Гороскоп для Собаки
Собаки строго придерживаются своих принципов честности и справедливости, а также обладают творческими навыками решения проблем. Для них наступает по-настоящему хороший период, ведь именно они окажутся под звездным покровительством. Счастье, радость, успехи и удачные стечения обстоятельств — Собаки могут рассчитывать на настоящие подарки от судьбы. Успех ждет и в финансовых делах, и в личной жизни, и в чисто бытовых мелочах.
Так же успешны будут и представители творческих профессий — они приобретут долгожданное признание и прибыль. Здоровье даже не думает подводить Собак – оно будет крепнуть с каждым днем и придавать сил для новых начинаний.
Гороскоп для Кабана
Такие люди являются замечательными компаньонами и партнерами. Спокойным и вальяжным Кабанам 2018 год обещает множество подарков судьбы. Складываться будет всё, за что бы представители знака ни взялись. Только лень и нерешительность могут сыграть с ними злую шутку и лишить множества возможностей, приготовленных для них наступающим годом.
Отношения бут стабильными. Здоровье Кабанов тоже не ухудшится, однако необходимо отдыхать и позволять себе маленькие радости жизни.
Расскажи нам в комментариях, в год какого животного ты родился. А также о том, сбываются ли у тебя астрологические прогнозы, или ты вовсе в них не веришь.
Желтая Собака должна всех порадовать, во что мы очень верим! Поделись восточным гороскопом со со свими друзьями в соцсетях!