Самый знаменитый астролог Китая рассказал, что ожидает нас в год Собаки!

Гороскоп для Козы (Овцы)

Козы — обаятельные и симпатичные люди, хотя чувства проявляют довольно сдержанно и любят пожаловаться на жизнь. Как и для всех знаков, дружелюбная Собака подготовила уйму положительных эмоций. Вот только не нужно сильно расслабляться на работе, завистливые коллеги так и ждут, где можно сдвинуть Козу с места. А в целом работа будет весьма результативной.

Проблем со здоровьем у этого знака возникнуть не должно. А вот в делах амурных пора навести порядок. Хватит сдерживать порыв своих чувств и подмечать недостатки у своей половинки. Больше ласковых слов, и в отношениях будет царить гармония.

Гороскоп для Обезьяны

Обезьяны способны привлечь к себе внимание. Они энергичны, умны и болтливы и обладают хорошим чувством юмора. Год Собаки для Обезьян будет очень активным: они будут эффективны в профессиональной сфере и крайне результативно контактировать с партнерами и коллегами. Главной задачей для представителей знака будет не потерять запал и не лениться раньше времени. Ошеломительный успех всё же потребует определенных усилий с их стороны.

Также будет много романтических знакомств. Поэтому тем, кто женат, нужно держать себя в руках и не вздумать променять крепкие отношения на мимолетное увлечение. Представителям этого знака не стоит сильно нервничать, чтобы не испортить здоровье.

Гороскоп для Петуха

Петухи чрезвычайно трудолюбивы и любят быть в центре внимания. В их обществе чувствуешь себя легко и непринужденно. Признание, которое Петухи получили в уходящем году, оставит им хорошую платформу для развития. 2018 год окажется для них ярким и успешным. Однако не стоит расслабляться: чтобы удержать позиции и не снизить темпа роста Петухам придется потрудиться, проявить упорство и самодисциплину.

А вот в любовной жизни Петухам предстоит пройти испытание на прочность: их вторая половинка может не выдержать такого бешеного рабочего темпа Петуха и разорвать отношения. Однако отчаиваться не стоит — год Собаки принесет новые знакомства и контакты. Чтобы поддерживать здоровье, нужно побольше отдыхать.

Гороскоп для Собаки

Собаки строго придерживаются своих принципов честности и справедливости, а также обладают творческими навыками решения проблем. Для них наступает по-настоящему хороший период, ведь именно они окажутся под звездным покровительством. Счастье, радость, успехи и удачные стечения обстоятельств — Собаки могут рассчитывать на настоящие подарки от судьбы. Успех ждет и в финансовых делах, и в личной жизни, и в чисто бытовых мелочах.

Так же успешны будут и представители творческих профессий — они приобретут долгожданное признание и прибыль. Здоровье даже не думает подводить Собак – оно будет крепнуть с каждым днем и придавать сил для новых начинаний.

Гороскоп для Кабана

Такие люди являются замечательными компаньонами и партнерами. Спокойным и вальяжным Кабанам 2018 год обещает множество подарков судьбы. Складываться будет всё, за что бы представители знака ни взялись. Только лень и нерешительность могут сыграть с ними злую шутку и лишить множества возможностей, приготовленных для них наступающим годом.

Отношения бут стабильными. Здоровье Кабанов тоже не ухудшится, однако необходимо отдыхать и позволять себе маленькие радости жизни.

Расскажи нам в комментариях, в год какого животного ты родился. А также о том, сбываются ли у тебя астрологические прогнозы, или ты вовсе в них не веришь.