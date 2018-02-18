воскресенье, 18 февраля 2018 г.
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  • Песец, который воровал рыбу и стал звездой YouTube, вернулся и привел подругу

Песец, который воровал рыбу и стал звездой YouTube, вернулся и привел подругу

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ФОТО: Скриншот с видео

Автор первого вирусного ролика Ильдар Биктимиров снова отправился на рыбалку и снова встретился со своим старым приятелем — белым песцом, который месяц назад завоевал сердца десятков тысяч пользователей YouTube, пишет Лайф.

На этот раз сам Ильдар пришёл уже с мешком угощений для пушистого, а он, как оказалось, привёл с собой ещё и подругу — лисицу. Как сообщает автор видео, она, в отличие от своего напарника, оказалась более скромной.

Напомним, что в январе в Сеть попало видео, на котором наглый песец пытался своровать пойманную мойву рыбака прямо из лунки. Мужчина пытался отогнать животное фразами "Лунка моя, рыба моя", "Вот ты наглый", но белый красавец ни в какую не отходил от пищи.

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