Ольгу Бузову изощренно унизили на телевидении

Участники шоу ТНТ4 "Прожарка" высказали певице все, что о ней думают. Пять начинающих стендаперов во главе с ведущим программы Ильей Соболевым прямо заявили Бузовой, что петь она не умеет, да и муж от нее ушел не просто так.

Ольга явно знала куда идет и хорошенько подготовилась. Певица дала достойный ответ юмористам.

"Наконец хоть кто-то осмелился сказать мне в лицо те вещи, которые обычно пишут только в комментариях. Чтобы ответить комикам в их же стиле, я тоже научилась писать шутки и правильно подавать их со сцены. Теперь я не только телеведущая, писатель, модельер и певица, но и стендап-комик. Сами виноваты", – отметила ведущая "Дома-2".

Пилотный выпуск программы продемонстрировали журналистам. После показала директор ТНТ4 Гавриил Гордеев подчеркнул, что все произошедшее было шуткой, а за Ольгу Бузову телеканал готов заступаться бесконечно, пишет Wday.ru.