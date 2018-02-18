Ольгу Бузову изощренно унизили на телевидении

Ольгу Бузову пригласили на новое шоу телеканала ТНТ4. В студии певицу изощренно унижали, но Оля не стала это терпеть и ответила обидчикам.
Участники шоу ТНТ4 "Прожарка" высказали певице все, что о ней думают. Пять начинающих стендаперов во главе с ведущим программы Ильей Соболевым прямо заявили Бузовой, что петь она не умеет, да и муж от нее ушел не просто так.
Ольга явно знала куда идет и хорошенько подготовилась. Певица дала достойный ответ юмористам.
"Наконец хоть кто-то осмелился сказать мне в лицо те вещи, которые обычно пишут только в комментариях. Чтобы ответить комикам в их же стиле, я тоже научилась писать шутки и правильно подавать их со сцены. Теперь я не только телеведущая, писатель, модельер и певица, но и стендап-комик. Сами виноваты", – отметила ведущая "Дома-2".
Пилотный выпуск программы продемонстрировали журналистам. После показала директор ТНТ4 Гавриил Гордеев подчеркнул, что все произошедшее было шуткой, а за Ольгу Бузову телеканал готов заступаться бесконечно, пишет Wday.ru.
"Мы можем шутить, но обидеть Ольгу никому не позволим. По этой же причине мы не хотели бы приглашать в студию, например, ее бывшего мужа", – пояснил Гордеев.