Дарья Донцова рассказала о последствиях рака

"Сейчас вместо одной груди у меня специальный протез, но его практически невозможно заметить", – рассказала Донцова в студии программы Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".

По словам писательницы, отсутствие груди никак не сказалось на ее внешнем виде. "Я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую", – поделилась Дарья.

A post shared by Дарья Донцова (@dontsova_official) on Feb 16, 2018 at 9:57pm PST

Однако автор детективов призналась, что опасается возвращения недуга. Донцова старается сделать все возможное, чтобы ее не настиг рецидив. К примеру, Дарья не может позволить себе отдых на море под палящим солнцем.

"Врачи запретили мне летать в страны, где климат существенно отличается от российского. Именно поэтому я часто езжу в Париж, местный климат похож на московский. И то за пределы города все равно не выбираюсь", – пояснила писательница.