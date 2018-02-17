Несравненная! 72-летняя Хелен Миррен в роскошном платье покорила Берлинский кинофестиваль

Актриса позировала фотографам в сером платье с серебристым узором и декольте. В качестве аксессуаров актриса выбрала клатч в тон наряду, серьги с кулоном и оригинальные черные туфли с украшением.

Недавно, в Риме, на презентации нового триллера "Винчестер", в котором Хелен Миррен сыграла пожилую и богатую вдову, наследницу знаменитой оружейной компании, актриса блистала в красном длинном платье алого цвета. Свой образ Хелен дополнила яркими серьгами и оригинальным клатчем.