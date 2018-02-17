Несравненная! 72-летняя Хелен Миррен в роскошном платье покорила Берлинский кинофестиваль

В Берлине в 68-й раз начался международный кинофестиваль, чья программа в этом году насчитывает 400 фильмов. На ковровой дорожке мероприятия появилось множество звезд, в том числе и 72-летняя Хелен Миррен.
Актриса позировала фотографам в сером платье с серебристым узором и декольте. В качестве аксессуаров актриса выбрала клатч в тон наряду, серьги с кулоном и оригинальные черные туфли с украшением.
Недавно, в Риме, на презентации нового триллера "Винчестер", в котором Хелен Миррен сыграла пожилую и богатую вдову, наследницу знаменитой оружейной компании, актриса блистала в красном длинном платье алого цвета. Свой образ Хелен дополнила яркими серьгами и оригинальным клатчем.
Ранее Хелен Миррен опубликовала фото без макияжа. "Держу в руках кровавую голубую луну над Лос-Анджелесом", – подписала фото актриса. Поклонники очень положительно отреагировали на фото Хелен и похвалили ее внешний вид: "Замечательно выглядите, Хелен", "Вы мне так нравитесь, не стесняетесь быть естественной", "Отличное фото".