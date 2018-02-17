Папарацци сняли Борисова в нежных объятиях молодого человека

Новость о том, что ведущего Первого канала Дмитрия Борисова часто видят в компании молодых людей, всколыхнула интернет. Накануне один из постоянных экспертов, которые сидят в студии "Пусть говорят", на условиях анонимности сообщил Dni.Ru: "Борисову девушки, мне кажется, не очень интересны (это не совсем так – он часто появляется на публике с красивыми спутницами, просто нет постоянной зазнобы. – Прим. ред.)".

"Сколько раз на Остоженке, где я жил в ту пору, встречал его в компании парней, по вызывающему виду которых – мелированные волосы, обтягивающие кофточки и сережки в ушах – сразу можно было определить их ориентацию. Они веселились, развлекались, ходили в кафе. Я с ним не спал, конечно, но у меня есть друзья, которые разное рассказывали", – заверил собеседник.

Лжет он или нет – мы знать не можем. Однако пронырливые фотографы устроили засаду в кустах и сняли Борисова с молодым человеком. Парни нежно обнимались в самом центре Москвы, на Большой Садовой улице. Судя по кадрам, Дмитрий покинул офис продаж элитного жилого комплекса близ метро "Маяковская". На выходе его ждал симпатичный молодой человек.

Справедливости ради надо заметить, что провокационное фото было сделано еще в 2015 году. Да и непонятно, что за парень запечатлен с Борисовым и какие отношения их связывали в тот момент. Возможно, это дружеские объятия, и ничего более. По крайней мере, кроме этих снимков, компромата на Дмитрия нет. По слухам, у него есть девушка и поэтому все грязные намеки кажутся неуместными.