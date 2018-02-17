Месть сладка: женщину не взяли на работу в PR-агентство, и она устроила им худшую рекламную кампанию

Жительница Барселоны Карла Форкада пыталась устроиться в рекламное агентство, но ей отказали, так как фирма искала мужчину. Девушка рассказала об этом в "Твиттере" и уничтожила репутацию агентства, сообщает Mashable.

"Поверить не могу, некоторые компании до сих пор не уравнивают права женщин и мужчин на рабочем месте".

Карла составила резюме и отправила его в PR-агентство Impulsa Comunicación. Ей ответили, что с удовольствием взяли бы девушку, но для работы с брендами Coca-Cola и CarGlass (производитель автомобильного стекла) им требуется мужчина. Форкада возмутилась и выложила переписку с несостоявшимся работодателем в "Твиттер". Пост стал вирусным, набрал почти три тысячи ретвитов и около 2,5 тысячи лайков.

После твита оскорбленной девушки события стали развиваться очень стремительно. Первым делом отреагировал испанский филиал Coca-Cola, который выступил за Форкаду и заявил, что больше не будет работать с агентством, не поддерживающим политику полового равноправия. Через пару часов о разрыве контракта с компанией Impulsa Comunicación заявил бренд CarGlass и несколько других.

La Compañía Coca-Cola no trabaja con Impulsa Comunicación y rechaza este tipo de respuestas discriminatorias. Contamos con una política de contratación inclusiva, diversa e igualitaria. Lamentamos ver nuestro nombre relacionado con esta respuesta discriminatoria y desafortunada. — Coca-Cola España (@CocaCola_es) February 14, 2018

"Компания Coca-Cola разрывает отношения с Impulsa Comunicación и выступает против подобной дискриминации. Мы поддерживаем разнообразие и равноправие при найме людей на работу. К сожалению, наш бренд оказался косвенно связан с этим печальным дискриминационным скандалом".