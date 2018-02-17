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Месть сладка: женщину не взяли на работу в PR-агентство, и она устроила им худшую рекламную кампанию

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ФОТО: Stefan Wermuth/Reuters/Scanpix

Если бы в рекламном агентстве знали, на что способна эта девушка, то сразу бы предложили ей работу, пишет Лайф.

Жительница Барселоны Карла Форкада пыталась устроиться в рекламное агентство, но ей отказали, так как фирма искала мужчину. Девушка рассказала об этом в "Твиттере" и уничтожила репутацию агентства, сообщает Mashable.

"Поверить не могу, некоторые компании до сих пор не уравнивают права женщин и мужчин на рабочем месте".

Карла составила резюме и отправила его в PR-агентство Impulsa Comunicación. Ей ответили, что с удовольствием взяли бы девушку, но для работы с брендами Coca-Cola и CarGlass (производитель автомобильного стекла) им требуется мужчина. Форкада возмутилась и выложила переписку с несостоявшимся работодателем в "Твиттер". Пост стал вирусным, набрал почти три тысячи ретвитов и около 2,5 тысячи лайков.

После твита оскорбленной девушки события стали развиваться очень стремительно. Первым делом отреагировал испанский филиал Coca-Cola, который выступил за Форкаду и заявил, что больше не будет работать с агентством, не поддерживающим политику полового равноправия. Через пару часов о разрыве контракта с компанией Impulsa Comunicación заявил бренд CarGlass и несколько других.

"Компания Coca-Cola разрывает отношения с Impulsa Comunicación и выступает против подобной дискриминации. Мы поддерживаем разнообразие и равноправие при найме людей на работу. К сожалению, наш бренд оказался косвенно связан с этим печальным дискриминационным скандалом".

Директор опальной компании попытался спасти тонущую репутацию своей фирмы и заявил, что не приемлет дискриминации по половому признаку, а также пригласил Карлу на работу. Но было уже поздно — девушка ответила отказом, а через некоторое время у PR-агентства от наплыва посетителей перестал работать сайт.

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