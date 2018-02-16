Онкобольной Гайдулян второй раз победил рак

Андрей, который поборол онкологическое заболевание, активно помогает другим. Одной из таких подопечных актера стала Мария Лебедева. Полтора года назад Гайдулян начал сбор средств на ее лечение. И вот теперь сообщил об улучшении состояния ростовчанки на своей странице в Instagram.

"С вашей помощью, с помощью добрых фондов и блогеров мы закрыли сбор ровно 31 декабря 2017. Это правда. Маша закончила лечение, а неделю назад съездила в Германию на ПЭТ-обследование. И мы можем шепотом, очень осторожно, сказать, что оно показало у Маши развивающуюся ремиссию. Слава Богу!" – написал артист и выложил снимок с Лебедевой.

Он поблагодарил всех неравнодушных за отзывчивость. "Я несказанно благодарен вам, и горд нами", – отметил Андрей.

Подписчики Гайдуляна разделили его радость. "Отличная новость! Открывайте еще сборы. Ваша опека – гарантия успеха!", "Как я рада за Машу!!! Пусть #ракдурак исчезнет навсегда!", "Молодец! Слова благодарности за отзывчивость и душевную теплоту!" – прокомментировали новость фолловеры.

Звезда продолжит рассказывать о людях, которым нужна финансовая помощь, чтобы вылечиться. Артист считает, что пригодится любая сумма.

Лебедева поблагодарила Гайдуляна. "Вместе люди могут творить чудеса! Поверьте: любой посильной помощью вы можете принести счастье в семью! Вы подарили моей дочери маму, а моей маме – дочь! Дай Бог Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Вы всегда в моих молитвах", – написала она.