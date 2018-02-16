Дмитрий Маликов продемонстрировал обнаженный торс

Артист нередко эпатирует публику, давая различные комментарии и делая заявления. В борьбе за популярность в социальной сети Instagram Маликов шутил над дочерью, устраивал конкурс и нежно поздравлял близких с днями рождения, пишут Argumentiru.com.

Теперь же он решил принять участие в флешмобе под названием "Ice Bucket Challenge", когда различные знаменитости обливаются ледяной водой. Правда четыре года назад это происходило в рамках благотворительного марафона в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом.

Теперь же и Маликов разделся по пояс и в душевой своего загородного дома вылил на себя ведро воды со льдом.