суббота, 17 февраля 2018 г.
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Дмитрий Маликов продемонстрировал обнаженный торс

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Дмитрий Маликов.

ФОТО: Scanpix

Известный российский певец, последнее время куда более популярный как блогер, решил принять участие в довольно старом флешмобе.

Артист нередко эпатирует публику, давая различные комментарии и делая заявления. В борьбе за популярность в социальной сети Instagram Маликов шутил над дочерью, устраивал конкурс и нежно поздравлял близких с днями рождения, пишут Argumentiru.com.

Теперь же он решил принять участие в флешмобе под названием "Ice Bucket Challenge", когда различные знаменитости обливаются ледяной водой. Правда четыре года назад это происходило в рамках благотворительного марафона в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом.

Теперь же и Маликов разделся по пояс и в душевой своего загородного дома вылил на себя ведро воды со льдом.

Однако судя по тому, что торс оказался накачанным, а спина в татуировках, пользователи быстро поняли, что это очередная шутка артиста. Стоит отметить, что многим фанатам чувство юмора Дмитрия пришлось по душе.

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