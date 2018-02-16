Стала известна причина сбоя в работе соцсети «ВКонтакте»

Недоступными оказался не только сам сайт, но и его мобильная версия. Позже часть разделов восстановили работу. Пресс-служба социальной сети подтвердила, что в работе сайта действительно произошёл сбой. Позже стало известно, что стало причиной перебоев в работе сайта, пишут Argumentiru.com.