Стала известна причина сбоя в работе соцсети «ВКонтакте»

В пятницу, 16 февраля, пользователи "ВКонтакте" столкнулись с проблемами в работе социальной сети. При попытке зайти на страницу появлялась надпись "К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже".
Недоступными оказался не только сам сайт, но и его мобильная версия. Позже часть разделов восстановили работу. Пресс-служба социальной сети подтвердила, что в работе сайта действительно произошёл сбой. Позже стало известно, что стало причиной перебоев в работе сайта, пишут Argumentiru.com.
"Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров", - говорится в сообщении пресс-службы соцсети. Отмечается, что в настоящее время сотрудники технической поддержки пытаются устранить возникшую проблему и восстановить доступ пользователей к сервисам сайта.