Бомба! Секс-символ Comedy Woman снялась обнаженной с возлюбленным
16 февраля 2018 г., 16:06
В День святого Валентина 33-летняя Екатерина Варнава выложила в свой микроблог откровенный снимок с женихом — танцором Константином Мякиньковым.
На фотографии возлюбленные позируют без одежды, прикрывшись лишь белоснежной простыней.
Автор снимка, фотограф Даниил Величко, рассказал, что руководство Instagram из-за чрезмерной откровенности заблокировало полную версию кадра с Екатериной и Константином, пишет Woman.
Впрочем, фолловеры оценили фотосессию и осыпали пару комплиментами: «Какие вы красивые», «Лично я на этом снимке вижу качественную работу фотографа и потрясающее внешнее сходство пары», «Горячо!».