Бомба! Секс-символ Comedy Woman снялась обнаженной с возлюбленным

На фотографии возлюбленные позируют без одежды, прикрывшись лишь белоснежной простыней.

Автор снимка, фотограф Даниил Величко, рассказал, что руководство Instagram из-за чрезмерной откровенности заблокировало полную версию кадра с Екатериной и Константином, пишет Woman .

Впрочем, фолловеры оценили фотосессию и осыпали пару комплиментами: «Какие вы красивые», «Лично я на этом снимке вижу качественную работу фотографа и потрясающее внешнее сходство пары», «Горячо!».