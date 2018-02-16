суббота, 17 февраля 2018 г.
Я обязательно постараюсь в Таллинн вернуться! Екатерина Климова
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  • Бомба! Секс-символ Comedy Woman снялась обнаженной с возлюбленным

Бомба! Секс-символ Comedy Woman снялась обнаженной с возлюбленным

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ФОТО: Instagram

В День святого Валентина 33-летняя Екатерина Варнава выложила в свой микроблог откровенный снимок с женихом — танцором Константином Мякиньковым. 

На фотографии возлюбленные позируют без одежды, прикрывшись лишь белоснежной простыней.

Автор снимка, фотограф Даниил Величко, рассказал, что руководство Instagram из-за чрезмерной откровенности заблокировало полную версию кадра с Екатериной и Константином, пишет Woman.

Впрочем, фолловеры оценили фотосессию и осыпали пару комплиментами: «Какие вы красивые», «Лично я на этом снимке вижу качественную работу фотографа и потрясающее внешнее сходство пары», «Горячо!».

А вам нравится нескромный снимок Варнавы?

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