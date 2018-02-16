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Гребенщиков выразился матом о фильме Серебренникова про Цоя

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Виктор Цой.

ФОТО: Internet

Сценарий фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое «Лето» «лжив от начала и до конца», считает лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Об этом он заявил в четверг на презентации в Петербурге пластинки «Время N».

Гребенщиков читал сценарий фильма, который ему совсем не понравился. По словам музыканта, герои похожи на «каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им ... [совокупиться]», пишет Ridus.ru.

«Я знаком с продюсером этой картины Ильей Стюартом, он милейший человек, и он заверил меня, что ни упоминаний моего имени, ни песен „Аквариума“ в этой картине не будет. Дело в том, что я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют», — цитирует Гребенщикова издание «Фонтанка».

Лидер «Аквариума» добавил, что желает Серебренникову поскорее оказаться на свободе.

Съемки фильма о Викторе Цое проходили летом 2017 года в Петербурге. Серебренникова, подозреваемого в мошенничестве по делу «Седьмой студии», забрали прямо со съемочной площадки, не позволив закончить работу над картиной.

Монтаж ленты режиссер завершил, находясь в Москве под домашним арестом. Ожидается, что «Лето» покажут в кинотеатрах весной. Права на прокат фильма можно будет приобрести на открывшемся сегодня Берлинском кинофестивале.

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