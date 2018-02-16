Гребенщиков выразился матом о фильме Серебренникова про Цоя

Гребенщиков читал сценарий фильма, который ему совсем не понравился. По словам музыканта, герои похожи на «каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им ... [совокупиться]», пишет Ridus.ru.

«Я знаком с продюсером этой картины Ильей Стюартом, он милейший человек, и он заверил меня, что ни упоминаний моего имени, ни песен „Аквариума“ в этой картине не будет. Дело в том, что я лично знал людей, о которых снял фильм Серебренников. Ничего общего с героями его картины они не имеют», — цитирует Гребенщикова издание «Фонтанка».

Лидер «Аквариума» добавил, что желает Серебренникову поскорее оказаться на свободе.

Съемки фильма о Викторе Цое проходили летом 2017 года в Петербурге. Серебренникова, подозреваемого в мошенничестве по делу «Седьмой студии», забрали прямо со съемочной площадки, не позволив закончить работу над картиной.