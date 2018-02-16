Семь глупейших мужских ошибок, которые девушки не прощают никогда

Требование секса из жалости, со скидкой, по акции

Вы удивитесь, но такие мужчины действительно встречаются. Поняв, что не смогли очаровать даму, они требуют «дать» им на том основании что «тебе что, жалко, что ли», «я старый, меня девушки не любят» или просто потому что «я малоимущий, дайте скидку». Правда-правда, некоторые мужчины доходят до того, что приходят с такими требованиями … к проституткам. Что само по себе смешно, если бы не было так грустно, пишет Morena-Morana.

Двойные стандарты в сексе

Это как раз тот случай, когда мужчина с порога объясняет, что, мол, нам, «мальчикам», можно, а «девочкам» нельзя. Или объявляет, что ищет любовницу потому, что некоторая сексуальная активность не приемлема с женой. Жену, мол, жалко «портить», «пачкать». На что они надеются после этого – вообще не понятно.

Мелочность

На самом деле, это еще худший прокол, чем жадность. Жадный мужчина может хорошенько замаскироваться, оторвать ценники, и никто не узнает, что при покупке роз он торговался, а конфеты взял в ближайшем супермаркете «по акции», за день до просрока. А вот мужчина, в семье которого, к примеру, принято было стирать и складировать полиэтиленовые пакетики, и который делает это при даме, не стесняясь… вот от кого шевелятся волосы на голове!

Очень неприятное впечатление производит тот факт, что парень третирует обслуживающий персонал в надежде показаться крутым. Например, изводит официантов в ресторане, покрикивает на уборщиц, и т.д. Почему нам это не нравится? Потому, что есть такая народная мудрость – посмотри, как человек ведет себя с теми, кто от него в зависимости, и узнаешь, каким мужем он будет в декрете. Так то.

Нытье

Наверное, этот грех надо было бы поставить на первое место. Нет ничего хуже мужчины, который все свидание рассказывает о том, какой стервой была его бывшая. Этот факт показывает не только то, как он травмирован предыдущими отношениями, но и то, что он не в состоянии реально оценивать себя со стороны.

Оценка девушки «свысока»

Некоторые мужчины ни с того и с сего воображают себя ценным игроком на матримониальном рынке, а девушку – бедной искательницей хозяина. Эта позиция мало того, что унижает девушку, так она еще и не дает никакого результата. Я знаю, что некоторые пикаперы советуют именно это «понижать значимость девушки». Видимо, это действует только для отчаянных трусов, которые исключительно таким образом и могут общаться на равных.

Неискренность

Стандартные, дешевые комплименты, фразы типа «я влюбился раз и на всю жизнь» после первого же вечера, разговоры о детях после заказа первого кофе – все это вызывает в женщине непередаваемую смесь недоверия и гнева. Впрочем, есть очень голодные женщины, которые готовы «скушать» и такое. Но это скорее исключения из правил.