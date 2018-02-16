пятница, 16 февраля 2018 г.
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Tinder запретит мужчинам писать сообщения женщинам первыми

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ФОТО: Tsering Topgyal/AP

Дейтинговий сервис Tinder введет функцию, которая позволит женщинам блокировать возможность мужчин писать первыми.

Об этом пишет The Verge со ссылкой на слова представительницы компании Мэнди Гинсберг, пишет Menscult.ua.

Отмечается, что многие женщины не хотят, чтобы на них давили перед началом разговора, поэтому Tinder даст им контроль над началом беседы.

Гинсберг добавила, что Tinder намерен полностью нейтрализовать возможность неуместного или неприемлемого общения между мужчинами и женщинами.

Когда и как будет реализована функция, пока неизвестно.

Вероятно, сначала она пройдет стадию тестирования, после чего уже будет включена в следующую версию программы.

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