Сегодня наступил год Собаки: узнайте, что он готовит для знаков восточного гороскопа

Восточный гороскоп 2018 для Крысы

Крыса и Собака умны и остры. Вы найдете много способов добиться успеха. Но собака требует честности, поэтому избегайте режущих углов. В 2018 году Крысам нужно продуктивно заняться делами, чтобы получить хороший результат. Вас ждет большой успех, если вы будете четко идти к поставленной цели. Желтая земляная Собака подарит вам в этом году верных друзей, которые поддержат во всем.

Ищете любовь? Крыса наиболее совместима с другой Крысой, Драконом или Обезьяной. Петух (или же Феникс) также совместим. Лошадь наименее совместима.

Восточный гороскоп 2018 для Быка

Бык и Собака являются работягами, которые обладают целостностью характера. В этом году вам повезет, потому что вы с Собакой имеете одинаковые ценности и находятся на одной волне. Быка в 2018 году ожидает много неожиданных событий. Вам нужно быть уступчивым, умерить упрямство и гордость. Постарайтесь уйти в отпуск в середине года, чтобы избежать конфликтов на работе и поправить здоровье.

Ищете любовь? Бык наиболее совместим с другим Быком, Фениксом или Змеем. Вам подойдет также Крыса. Овцы наименее совместимы.

Восточный гороскоп 2018 для Тигра

Готовитесь к новому, счастливому жизненному циклу в 2018 году. Собака, Тигр, а также Лошадь – лучшие друзья, так что вас ждет удача. В год желтой земляной Собаки Тигр станет более покладистым, спокойным и добрым. Ваш авторитет значительно вырастет, а профессиональные качества будут оценены. В итоге вас ждет карьерный рост и увеличение дохода.

Ищете любовь? Тигр наиболее совместим с другим Тигром, Лошадью или Собакой. Неплохая совместимость со Свиньей. Обезьяна наименее совместима.

Восточный гороскоп 2018 для Кролика

Собака – ваш чемпион и защитник. Вы можете чувствовать себя в безопасности, развивайтесь и занимайтесь творчеством. Кроликов (Котов) ждет очень удачный 2018 год. С вами будут часто советоваться и обращаться за помощью, а от этого поднимется ваш авторитет и расширится круг общения. Если вы проявите великодушность и честность, которые так важны для Собаки, то все ваши дела завершатся успешно.

Ищете любовь? Кролик наиболее совместим с другим Кроликом, Овцой или Свиньей. Также совместимы с Собакой. Феникс (Петух) наименее совместим.

Восточный гороскоп 2018 для Дракона

Собака – это ваша противоположность. У вас разные ценности, поэтому избегайте конфронтации, которая может привести к большому неожиданному бою. Вы окажетесь в центре внимания, найдете новых друзей или же наладите отношения с теми, с кем давно не общались. Творческие Драконы проявят весь свой талант и смогут прославиться, а деловые представители получат повышение.

Ищете любовь? Дракон наиболее совместим с другим Драконом, Крысой или Обезьяной. Феникс также совместим. Собака наименее совместима.

Восточный гороскоп 2018 для Змеи