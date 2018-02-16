Сегодня наступил год Собаки: узнайте, что он готовит для знаков восточного гороскопа

Китайский Новый год в 2018 году отмечается в пятницу, 16 февраля, и заканчивается 4 февраля 2019 года, пишет Segodnya. Астрологи утверждают, что год Собаки пройдет под эгидой справедливости, дружелюбия и взаимопомощи.
Восточный гороскоп 2018 для Крысы
Крыса и Собака умны и остры. Вы найдете много способов добиться успеха. Но собака требует честности, поэтому избегайте режущих углов. В 2018 году Крысам нужно продуктивно заняться делами, чтобы получить хороший результат. Вас ждет большой успех, если вы будете четко идти к поставленной цели. Желтая земляная Собака подарит вам в этом году верных друзей, которые поддержат во всем.
Ищете любовь? Крыса наиболее совместима с другой Крысой, Драконом или Обезьяной. Петух (или же Феникс) также совместим. Лошадь наименее совместима.
Восточный гороскоп 2018 для Быка
Бык и Собака являются работягами, которые обладают целостностью характера. В этом году вам повезет, потому что вы с Собакой имеете одинаковые ценности и находятся на одной волне. Быка в 2018 году ожидает много неожиданных событий. Вам нужно быть уступчивым, умерить упрямство и гордость. Постарайтесь уйти в отпуск в середине года, чтобы избежать конфликтов на работе и поправить здоровье.
Ищете любовь? Бык наиболее совместим с другим Быком, Фениксом или Змеем. Вам подойдет также Крыса. Овцы наименее совместимы.
Восточный гороскоп 2018 для Тигра
Готовитесь к новому, счастливому жизненному циклу в 2018 году. Собака, Тигр, а также Лошадь – лучшие друзья, так что вас ждет удача. В год желтой земляной Собаки Тигр станет более покладистым, спокойным и добрым. Ваш авторитет значительно вырастет, а профессиональные качества будут оценены. В итоге вас ждет карьерный рост и увеличение дохода.
Ищете любовь? Тигр наиболее совместим с другим Тигром, Лошадью или Собакой. Неплохая совместимость со Свиньей. Обезьяна наименее совместима.
Восточный гороскоп 2018 для Кролика
Собака – ваш чемпион и защитник. Вы можете чувствовать себя в безопасности, развивайтесь и занимайтесь творчеством. Кроликов (Котов) ждет очень удачный 2018 год. С вами будут часто советоваться и обращаться за помощью, а от этого поднимется ваш авторитет и расширится круг общения. Если вы проявите великодушность и честность, которые так важны для Собаки, то все ваши дела завершатся успешно.
Ищете любовь? Кролик наиболее совместим с другим Кроликом, Овцой или Свиньей. Также совместимы с Собакой. Феникс (Петух) наименее совместим.
Восточный гороскоп 2018 для Дракона
Собака – это ваша противоположность. У вас разные ценности, поэтому избегайте конфронтации, которая может привести к большому неожиданному бою. Вы окажетесь в центре внимания, найдете новых друзей или же наладите отношения с теми, с кем давно не общались. Творческие Драконы проявят весь свой талант и смогут прославиться, а деловые представители получат повышение.
Ищете любовь? Дракон наиболее совместим с другим Драконом, Крысой или Обезьяной. Феникс также совместим. Собака наименее совместима.
Восточный гороскоп 2018 для Змеи
Собака по своей природе преимущественно экстраверт, а Змея предпочитает быть интровертом, а также известна своей избирательностью. Но больших проблем для вас в этом году не предвидится, поэтому у Змеи может быть хороший год. Если вы будете добры и порядочны, то Собака вас вознаградит и подарит много приятных сюрпризов. Некоторые Змеи смогут открыть в себе новые таланты. Желтая земляная Собака обещает вам крепкие супружеские отношения, финансовый подъем и карьерный рост.
Ищете любовь? Змея наиболее совместима с другой Змеей, Быком или Фениксом (Петухом). Обезьяна также совместима. Свиньи наименее совместимы.
Восточный гороскоп 2018 для Лошади
Удачи вам. Собака – ваш приятель. Это ваш год для путешествий, исследований, удачи в отношениях. Вас ждет много интересных знакомств и судьбоносная встреча с возлюбленным. Новые любовные отношения с большой вероятностью перерастут в совместную жизнь.
Ищете любовь? Лошадь наиболее совместима с другой Лошадью, Собакой или Тигром. Овцы также совместимы. Крыса наименее совместима.
Восточный гороскоп 2018 для Овцы
2018 год может быть хорошим и исцеляющим для Овцы, которой поможет элемент Земли после двух лет Огня. Вы сможете реализовать все свои идеи и открыть собственный бизнес, который, к слову, будет успешным. Одинокие Овцы будут увлечены новым избранником, а семейные возродят романтику в отношениях.
Ищете любовь? Овцы наиболее совместимы с другими Овцами, Свиньями или Кроликами. Лошадь также совместима. Бык наименее совместим.
Восточный гороскоп 2018 для Обезьяны
Собака следует законам и правилам, а Обезьяна все нарушает. Можете доиграться в этом году! Но творческие личности добьются славы и признания, а также получат немалую прибыль. Деловые Обезьяны продвинутся далеко по карьерной лестнице. Общительным представителям этого знака год покажется очень размеренным, потому что встреч и знакомств станет меньше.
Ищете любовь? Обезьяна наиболее совместима с другой Обезьяной, Крысой или Драконом. Змея также совместима. Тигр наименее совместим.
Восточный гороскоп 2018 для Петуха (Феникса)
Феникс и Собака оба уважают работу, честность и целостность. Вам будет сопутствовать удача. Земляная Собака приготовила Петуху судьбоносные события, которые полностью поменяют жизнь. Но не пугайтесь раньше времени, в итоге все закончится очень хорошо и вы обрадуетесь переменам. Вам придется много времени уделять работе, чтобы получить желаемую прибыль. Иногда вы будете практически жить на работе, но радует, что семейная жизнь не пострадает от этого.
Ищете любовь? Феникс наиболее совместим с другим Фениксом, Быком или Змеей. Дракон также совместим. Кролик наименее совместим.
Восточный гороскоп 2018 для Собаки
Вы начинаете счастливый 12-летний цикл в 2018 году. Вы становитесь более устойчивы в своей власти, уважаемы и можете стать лидером. Безусловно, 2018 год – ваш год во всех аспектах. Собакам повезет в любых делах, особенно в тех, что касаются карьеры. За счет успешной работы улучшится и материальное положение. Одинокие Собаки в середине года смогут устроить личную жизнь. Отношения будут яркими и очень перспективными.
Ищете любовь? Собака наиболее совместима с другой Собакой, Тигром или Лошадью. Кролик также совместим. Дракон наименее совместим.
Восточный гороскоп 2018 для Свиньи
Собака и Свинья совместимы, и вас ждет два очень хороших года: 2018, а затем 2019 (Свиньи). Отличный год, чтобы жениться, купить дом, завести ребенка или начать бизнес. Финансовое положение будет стабильным в течение всего года. Но самым прибыльным периодом станет начало весны: возможно, вы даже сможете приобрести недвижимость за счет полученных средств.
Ищете любовь? Свиньи наиболее совместимы с другими Свиньями, Овцами или кроликами. Тигр также совместим. Змея наименее совместима.