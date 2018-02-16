У похудевшей Марины Александровой заподозрили серьезную болезнь (ФОТО)

На днях в Москве открылась фотовыставка благотворительного фонда «Шередарь». Мероприятие приурочено к Международному дню детей, больных раком. В проекте по приглашению фонда, занимающегося реабилитацией детей после тяжелых заболеваний, приняли участие более 40 актеров, режиссеров, художников и скульпторов, журналистов, пишут Dni.

В их числе оказалась и актриса Марина Александрова. Артистка отметила, что этот фотопроект стал для нее работой, но работой благодарной. «Участие в подобном проекте – это непростая работа для меня и моих коллег и одновременно большая радость, которая окрыляет и вдохновляет. Мы поддержали детей, победивших рак, и я благодарна своим друзьям, которые помогли сделать фотовыставку интересной, умной и творчески насыщенной», – рассказала Александрова.

ФОТО: Пресс-служба, Dni.ru

В Сети появились снимки с мероприятия. На фотовыставке популярная актриса была в черном свободном длинном платье, не сковывающем движений, и с распущенными волосами. Многочисленные поклонники почему-то не оценили внешность Марины. Фанаты взволновались, решив, что Александрова похудела не просто так. Многие заподозрили у актрисы серьезное заболевание.