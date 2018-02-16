После любви в душе Ольга Бузова отправилась в храм

Сегодня она сообщила поклонникам о каждом шаге, который уже успела сделать там. В своем микроблоге Ольга Бузова опубликовала несколько кадров, которые она сделала в Курске. На одном из первых она запечатлела себя напротив запотевшего зеркала в душе, на котором написала: «Я люблю вас». А после выражения поклонникам своей любви телезвезда пошла на экскурсию по городу. Ольге очень понравился Знаменский собор, построенный в 1816 году. Он очень впечатлил ее, пишет 7d.org.ua.