пятница, 16 февраля 2018 г.
«Обнимайте своих любимых четвероногих друзей, целуйте их, радуйтесь вместе с ними!» Юлия Календа
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • После любви в душе Ольга Бузова отправилась в храм

После любви в душе Ольга Бузова отправилась в храм

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ольга Бузова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

Сейчас популярная исполнительница Ольга Бузова находится в городе Курск, где будет давать концерт. 

Сегодня она сообщила поклонникам о каждом шаге, который уже успела сделать там. В своем микроблоге Ольга Бузова опубликовала несколько кадров, которые она сделала в Курске. На одном из первых она запечатлела себя напротив запотевшего зеркала в душе, на котором написала: «Я люблю вас». А после выражения поклонникам своей любви телезвезда пошла на экскурсию по городу. Ольге очень понравился Знаменский собор, построенный в 1816 году. Он очень впечатлил ее, пишет 7d.org.ua.

ФОТО: Instagram

ФОТО: Instagram

Актуально

Читать также

НАВЕРХ