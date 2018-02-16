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  • Галерея: смотрите, как дешево и сердито финская молодежь гуляет в Таллинне

Галерея: смотрите, как дешево и сердито финская молодежь гуляет в Таллинне

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В рамках финской программы для абитуриентов «Abi goes Tallinn» в общей сложности 5 500 нордических юношей посетят Таллинн. 

Программа продлится до 3 марта. А мы предлагаем вашему вниманию первую галерею с яркой вечеринки о том, как гуляет в Таллинне молодежь из Финляндии. По специальным ценам они приезжают в Таллинн, чтобы весело провести время. Самые популярные отели, которые предпочитают финские туристы – Radisson Blu Olümpia, Radisson Meriton и Sokos Hotel Viru.

Молодежь устраивает здесь яркие ночные вечеринки и увеселительные мероприятия. Такая традиция была заложена с 2014 года и пользуется большим спросом.

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