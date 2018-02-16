Галерея: смотрите, как дешево и сердито финская молодежь гуляет в Таллинне

Программа продлится до 3 марта. А мы предлагаем вашему вниманию первую галерею с яркой вечеринки о том, как гуляет в Таллинне молодежь из Финляндии. По специальным ценам они приезжают в Таллинн, чтобы весело провести время. Самые популярные отели, которые предпочитают финские туристы – Radisson Blu Olümpia, Radisson Meriton и Sokos Hotel Viru.